Сегодня в Сухуме на площади Свободы собрались несколько десятков человек. Выйти на акцию протеста сограждан призвал гражданский активист Джансух Адлейба. Участники митинга осудили политику действующей власти «по распродаже Абхазии».

Сегодня гражданский активист Джансух Адлейба вышел протестовать против политики действующей власти. Он так объяснил цель митинга:

«Я призвал людей, чтобы они собрались, хочу понять, кто может встать рядом. Абхазия – это земля, политая кровью. За нее сложили головы наши сестры и братья, наши отцы и матери. Они нам сохранили такую прекрасную страну и вот сейчас, в мирное время, мы должны защитить свою страну от расхитителей госимущества, вот о чем идет речь! Никаких берегов не видят, никаких границ не видят! Я как оппозиционер собираюсь оказать яростное сопротивление властям. И хочу сказать, что мы своей жизни не пожалеем для этого. У меня есть единомышленники, которые будут рядом, мы соберемся и будем проявлять активность. Все те процессы, которые происходят, направлены против наших национальных интересов. Уважают лишь тех, кто способен себя защищать. Действующая власть не может добиться уважения к себе. Сегодня у власти находятся торгаши, бизнесмены, коммерсанты, как хотите их назовите, но такие люди не должны править страной. Они кроме своего кармана ничего больше не видят, народ их не интересует. Они думают, что и народ купят на выборах, и все сделают, они ведут нас в пропасть. Такая программа нас не устраивает в корне. Если хотят заниматься бизнесом, пускай идут в бизнесмены».

На вопрос о том, каковы требования протестующих, Джансух Адлейба ответил:

«Я и мои единомышленники ставим им ультиматум: в случае продажи энергетики, в случае принятия закона об апартаментах, мы будем противостоять этому, не пожалеем своих жизней и будем биться до конца! Не он первый, не он последний. Нет, так пускай идут на пенсию, если у них не хватает сил, если духа им не хватает, если они сдаются, пускай оставляют свои должности и уходят на заслуженную пенсию. Есть, кем их заменить, у кого есть дух, есть у нас ребята грамотные, другим доверим свою страну. Пускай знают свое место!»

Джансух Адлейба приобрел известность в Абхазии после ряда резонансных акций. Впервые о нем стали рассказывать в СМИ, когда гражданский активист организовал жителей района Маяк, живущих поблизости от главной столичной свалки, на протест. Они перекрыли дорогу и не пропускали самосвалы с мусором почти две недели, вынудив правительство найти другое место для складирования отходов. Потом он вместе с другими активистами объявил бессрочную голодовку в поддержку принятия парламентом закона о декларировании доходов госслужащих. Далее была акция против повышения цен на топливо.

Выступил перед собравшимися и Адгур Ашуба, который рассказал о том, что привело его на площадь Свободы:

«То, что нас сегодня здесь собрало, это очень серьезный момент. Если раньше продавали государственные объекты в единичном экземпляре, то сегодня пытаются продать их оптом. Те люди, которые принимают решение по такому поводу, должны понимать – я обращаюсь к парламентариям, что нужно нести ответственность не только перед своим начальством, а перед народом, который их выбирал, который на них надеялся, который ждет от них реальных шагов и перемен. Если мы сегодня этого не видим, а, наоборот, видим, что наш вектор устремлен не вверх, не в светлое будущее, а вниз, то люди, у которых душа болит, которые сердцем болеют за свою страну, высказывают здесь свои мнения и хотят, чтобы их страна, как в начале это было задумано, процветала и шла вперед!»

Ашуба считает, что за тридцать послевоенных лет Абхазия не продвинулась вперед:

«Я повторю слова первого президента республики Владислава Григорьевича (Ардзинба). Он тогда (после окончания войны) сказал, что самое страшное, надеюсь, мы прошли, но впереди нас ждет очень трудное (время). Это трудное (время) – то, что мы сегодня проживаем. На протяжении 30 лет мы ни на один шаг не поднялись. Мы читаем в СМИ и видим по телевизору, что где-то там какие-то переговоры идут, и наша страна вместе с Российской Федерацией динамично развивается. Назовите мне хоть одну отрасль, которая реально поднимается или которая сегодня прочно стоит на ногах!? Пусть это будет энергетика или что-то другое. 30 лет прошло, а у нас воды нет, света нет, дорог нет – ничего нет! Что это такое?! Когда-нибудь этому должен прийти конец?!»

Адгур Ашуба поддержал призыв Адлейба к объединению:

«Мы позволяем им сегодня делать то, что они делают, но с этим надо заканчивать! У нас времени немного, нас ведут к коллапсу, это скоро закончится, и мы опять будем под каким-то гнетом, где-то под кем-то, и этого нельзя допускать! Национальное достояние никто не имеет права разбазаривать! Чтобы его не разбазарить, надо объединяться. Надо видеть друг друга, надо общаться, надо начинать это движение, чтобы нас вместе с нашим домом, квартирой, землей не продали. Вопрос: президент – гарант Конституции? Интересно, в каком месте, покажите мне? Если их решения напрямую идут в разрез с Конституцией! Каким образом наш президент – гарант Конституции?! Все дела говорят только об обратном!»

По мнению Ашуба, главный ресурс государства – это народ, а между тем власть уничтожает средний класс, недавно погибла огромная часть культурного наследия, везде разгильдяйство и хаос, а каждый новый президент опускает планку уровня жизни в стране все ниже и ниже:

«Не стойте в стороне, когда Абхазия нуждается в вас, будьте участниками ее восстановления и развития. Надо объединиться, чтобы остановить торгашей, которые предлагают всем нашу землю, уничтожают культурное достояние. Придет время и за ветеранов возьмутся. Если кто-то думает, что, сидя дома, он будет чувствовать себя хорошо, не будет! За ним и домой придут. Надо встать и не дать им этой возможности!» - сказал собравшимся на площади Адгур Ашуба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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