В Южной Осетии возобновилась практика отстрела бродячих собак. Одни говорят, что они сбиваются в стаи и опасны для окружающих. Другие критикуют негуманное отношение к животным и призывают открыть приют для бездомных собак. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как решить эту проблему.

Марина: Трудно сказать, в наших условиях мне проблематично предложить какое-то решение. Конечно, идеально было бы, если бы для них создали питомник. Но это требует финансирования, обеспечения. Мы пока не можем себе этого позволить. Оставлять их бродить по улицам тоже негуманно по отношению к людям, на которых они часто нападают. Поэтому у меня нет решения данного вопроса. Усыплять, мне кажется, более гуманным способом, отстреливать на улице очень жестоко. Или же принять меры по отношению к людям, которые выбрасывают собак. Те, кто выбрасывает собак, должны платить большие штрафы, и тогда на эти суммы государство сможет содержать этих бездомных собак. Ответственность этих людей, хозяев собак, нужно повышать.

Фатима: Во-первых, они представляют большую угрозу. Я сама их очень боюсь. Иногда по этой части улицы, особенно возле магазина их набирается столько, что невозможно бывает пройти. Пускай открывают приюты, чтобы их не было так много по городу. Я не знаю, надо что-то делать. Дети бегают, ходят, кто будет отвечать за болезни и укусы? Конечно, это очень грубо сказать - отстреливать, но куда-то их нужно вывозить. Отстреливать жалко.

Элина: Наверное, надо построить какой-то приют, чтобы как-то решать эту проблему. Отстреливать, конечно, негуманно, лучше сделать так, чтобы не отстреливать. По-другому невозможно, если нет финансов, средств, то по-другому никак. Вечером или ночью невозможно выйти.

Бэлла: Я тоже, как любитель животных, против отстрела. Но, с другой стороны, как решить этот вопрос? Это материальные затраты. Есть и другая сторона. Люди заводят собак. До какого-то периода о них заботятся, выгуливают их, а потом их выпускают на вольные хлеба – собака погуляла где-то, пришла, а в такие периоды они ведут себя агрессивно. А безответственные хозяева выпускают их. Не столько дворняжки опасны, сколько домашние собаки. Вот я пару раз прошла по улице Мамсурова. Первый раз там бывали огромные своры собак. Потом, когда услышала, что начали отстреливать, собак стало намного меньше. Большинство из них было с ошейниками, явно породистые собаки. Если там одна или две дворовые собаки, то остальные – нет. Когда услышали, что отстреливают, сразу подсуетились. Так что вопросы к людям. Завел собаку, будь добр следить за ней!

Оля: Я считаю, надо решать вопрос, как и во всем развитом, цивилизованном мире. Исключительно таким образом. Отстреливать, наверное, не совсем хорошо. С другой стороны, если они представляют угрозу гражданам… Надо подходить к решению, как во всем мире. Приют для собак, и стерилизовать их. Граждане тоже должны вести себя более ответственно. Когда заводишь собак, надо потом не выбрасывать на улицу. Это вопрос больше к людям, а собаки, можно сказать, здесь ни при чем. Это вопрос решаемый, и он должен решиться сознательно и правильно, по отношению и к собакам, и к людям.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях