Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала утверждение нового правительства во главе с Ираклием Кобахидзе цитатой своего знаменитого прадеда, грузинского общественного деятеля и публициста Нико Николадзе.

На своей личной странице в Facebook Зурабишвили поделилась цитатой из эссе Николадзе, датированным 16 февраля 1890 года, спустя несколько минут после окончания голосования в парламенте. Никаких имен президент не назвала, но в статусе указала, что «настроена саркастически».

«Чиновники, которые на протяжении четверти века неизменно сидят на одной и той же должности, по назначению каждого нового губернатора говорят, что он «единственный», «такого еще не было», «орел», «не человек, а ангел», и так далее. Как только этого орла переводят на другую должность и появляется его замена с другим характером, чиновники этого последнего объявляют «единственным», «орлом» и так далее. Тихо они намекают на то, что «прежнему» до такого совершенства было далеко…», - говорится в статусе Зурабишвили.

Ираклий Кобахидзе стал седьмым премьером «Грузинской мечты», которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. На заседании 8 февраля за кандидатуру Кобахидзе и представленный им кабинет министров проголосовало все парламентское большинство - 84 депутата, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Кобахидзе на должность представил основатель партии власти, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику месяц назад и теперь занимает должность почетного председателя «Грузинской мечты».

Согласно Конституции, после голосования в парламенте премьер-министра в течение двух дней назначает президент. Это вопрос только лишь процедур и личной позиции Зурабишвили. Даже если президент не подпишет постановление, утвержденный парламентом премьер все равно будет считаться назначенным.