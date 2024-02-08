В Грузии сформировано новое правительство. После многочасовых дебатов представители большинства утвердили его во главе с новым премьером Ираклием Кобахидзе. Главными в списке приоритетов названы преодоление бедности и восстановление территориальной целостности страны.

Аплодисменты правящего большинства и критика оппозиции. Дебаты по докладу кандидата проходили напряженно: оппоненты власти припоминали ему политическое прошлое и обвиняли его в пророссийской политике.

Представляя правительственную программу «Ради построения европейского государства» и планы на ближайшие 10 месяцев, Кобахидзе отметил, что осенью ее сменит новая программа, которая будет подготовлена после консультаций с экспертами.

Как отметил Кобахидзе, альтернативы восстановлению территориальной целостности Грузии мирным путем нет. По его словам, война с абхазами и осетинами была бы непростительным преступлением.

«Мы неоднократно слышали призывы наших политических оппонентов и их зарубежных друзей вернуть Абхазию и Самачабло военным путем. Однако при таком сценарии нам придется воевать не только с оккупационными силами, но и с абхазами и осетинами. Это было бы преступлением против истории и перед будущими поколениями. Грузины и абхазы, грузины и осетины никогда не должны стрелять друг в друга. Мы не допустим этого преступления ни при каких обстоятельствах. Альтернативы мирному восстановлению территориальной целостности нет. 0% оккупации и 0% бедности – это «Грузинская мечта» и такова Грузия нашей мечты. Мы можем быть довольны своей деятельностью и самими собой только после того, как обнулим эти два показателя», – заявил кандидат в премьер-министры.

В оппозиции скептически восприняли программную речь будущего премьера. По словам главы фракции «Нацдвижения» Тинатин Бокучава, при нынешней динамике для преодоления бедности в Грузии потребуется не один десяток лет:

«Во время встречи с оппозицией вы заявили сегодня, что цель вашей правительственной программы – 0% бедности, за что вы заслужили аплодисменты своих соратников. Согласно исследованию Программы развития ООН, при нынешней динамике, бедность будет снижаться в среднем всего на 0,7% ежегодно в ближайшей перспективе. Проще говоря, это означает, что вы собираетесь оставаться у власти 25 лет. Я понимаю, что Иванишвили совершенно оторван от реальности, он не видит ни бедности людей, ни безработицы, ни роста цен, ни того, что фактически каждая вторая семья разваливается из-за того, что людям приходится покидать страну в поисках работы. Неужели вы действительно верите, что грузинский народ 25 лет будет терпеть невыносимую ситуацию, где Иванишвили и его клановое окружение богатеют за счет коррупционных сделок, а народ борется с безработицей и отсутствием перспектив?» – заявила Тина Бокучава.

Более радикально в отношении будущего премьера высказались представители партии экс-премьера Георгия Гахария. Депутат Бека Лилуашвили напомнил Кобахидзе все былые грехи.

«Назовите нам хоть один ваш политический ход или один факт верности своему слову, благодаря которому вы заслужили доверие людей. Наоборот, я могу назвать вам как минимум 10 причин, почему вы этого не заслуживаете. Например, это вы привели Гаврилова, напоили, накормили его и усадили в председательское кресло, осквернили собственную конституцию, окончательно усилили судейский клан Мурусидзе-Чинчаладзе, инициировали и приняли «российский» закон, полностью разрушили основы функционирования парламента, и лично Вы являетесь причиной многотысячных протестов граждан в стране за последние годы – минимум дважды. Понятно, почему Иванишвили выбрал вас – вы все это делали по его указанию. Но почему народ Грузии должен вам доверять, непонятно», – сказал член партии «За Грузию».

На этом фоне президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает консультации с оппозицией – в рамках выдвинутой ею инициативы по формированию «Платформы единства Европы», которая намерена объединить все предложения по вопросу евроинтеграции, и попытается достичь консенсуса в разработке совместного документа.

Сегодня президент встретилась с депутатом от партии «Еврооптимисты» Романом Гоциридзе. Как заявил он журналистам перед встречей, совместными усилиями Саломе Зурабишвили, политических партий и общества можно вынудить «Грузинскую мечту» двигаться в правильном направлении:

«Это очень важная инициатива, так как сейчас перед страной нет важнее задачи, чем вступление в Европейский Союз, которое принесет много благ, как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения демократии. Мы должны заставить «Грузинскую мечту» каким-то образом выполнить 9 обязательств, то есть сблизиться с Украиной и Молдовой и, по сути, начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Мы знаем, что «Грузинская мечта» не собирается отказываться от рычагов, необходимых для сохранения власти. Это избирательное законодательство, реформа судебной системы и т.д. Тем не менее, совместными усилиями президента, политических партий и общества мы должны заставить «Грузинскую мечту» сделать шаги в этом направлении».

В целом, по словам депутата, парламентское выступление Саломе Зурабишвили 6 февраля оказалось разгромным для «Грузинской мечты». То, что Бидзина Иванишвили был представлен в нем как олигарх и человек, ответственный за сложившийся в стране тяжелый экономический и политический кризис, снизит рейтинг «Грузинской мечты» и ей придется заплатить высокую политическую цену, это можно считать косвенным признаком ослабления власти и усиления оппозиции.

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