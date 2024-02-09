Путин о «наёмниках» в Украине: лидирует Польша, Грузия – на третьем

Грузия – на третьем месте по числу иностранных бойцов, воюющих на стороне Украины, утверждает президент России Владимир Путин.

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон попросил Путина прокомментировать слова американского сенатора Чака Шумера, указавшего на необходимость продолжать финансировать Украину, «или же в конце концов американским солдатам придётся воевать в Украине вместо Украины». Путин говорит, что это – «дешёвая провокация».

«Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наёмники из Соединённых Штатов. Больше всего наёмников из Польши, на втором месте – наёмники из США, на третьем – из Грузии. Если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это, безусловно, поставит человечество на грань очень серьёзного, глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно Соединённым Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом – 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься – нужно воевать на Украине?» – сказал Путин.

Российский президент в ходе интервью упомянул Грузию и в контексте «расширения НАТО на восток», в очередной раз заявив, что Москве обещали не делать этого.

«(А) в 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты», – сказал он.

Рассказывая о принятии данного решения, Путин добавил, что «Германия, Франция вроде были против, так же как некоторые другие европейские страны».

«Но тогда, как выяснилось позже, президент Буш, а он такой крепкий парень, крепкий политик, как мне сказали потом: он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. Где гарантии? Что это за детский сад, что это за люди, кто они такие? На них, видите ли, «нажали», они согласились. А потом они говорят: Украина же не будет в НАТО, ты знаешь. Я говорю: не знаю; я знаю, что вы согласились в 2008 году, а почему в будущем не согласитесь?» – заявил он.