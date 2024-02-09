«Патриот» – Владимир Путин об убийце Зелимхана Хангошовили

Президент РФ Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News, Такеру Карлсону прокомментировал переговоры США и России об обмене заключенными. Ранее СМИ сообщали, что Москва настаивает на освобождении Вадима Красикова, предположительно сотрудника российских спецслужб, осужденного в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Путин, не называя имен, подтвердил это.

«Сидит в одной стране, стране – союзнике Соединённых Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он [бандит] делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашёлся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет – это другой вопрос», – отметил Путин.

Российский президент допустил освобождение американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже, если этот вопрос будет решаться «по каналам спецслужб». Путин говорит, что журналист «получал закрытую, секретную информацию, причём делал это конспиративно».

«Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал всё по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. И всё доказано, ведь его взяли с поличным – при получении этой информации», – добавил он.