Алиев и Кобахидзе поздравили друг друга по телефону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с новым премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Ираклий Кобахидзе, со своей стороны, поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах», — сказано в заявлении.

Стороны также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана и Грузии.

В пресс-службе президента Азербайджана уточняют, что разговор состоялся по инициативе грузинской стороны, пишет агентство «Новости-Грузия».

Голосование на выборах в Азербайджане прошло 7 февраля. По предварительным данным, Алиев победил с 92,1% голосов.

Алиев правит в Азербайджане с октября 2003 года, и именно к 20-летию своего президентства он приурочил решение провести внеочередные выборы.

8 февраля парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе и его программе «Для строительства европейского государства». Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже подписала указ о назначении Кобахидзе.