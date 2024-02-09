Пашинян поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства Грузии. Пост в соцсети X Пашинян опубликовал на грузинском и английском языках.

«Сердечные поздравления новоназначенному премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе! Надеемся на дальнейшее укрепление армяно-грузинского стратегического партнерства, построенного на многовековой дружбе, общих ценностях и демократических идеалах наших народов», – отметил Пашинян.

Напомним, что премьер Армении посетил Грузию 26 января и оформил с Ираклием Гарибашвили меморандум об установлении стратегического партнерства. 29 января Гарибашвили подал в отставку с поста премьера Грузии, переместившись на должность председателя правящей партии «Грузинская мечта».

Парламент Грузии 8 февраля выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, указ о его назначении премьером подписала президент Саломе Зурабишвили.