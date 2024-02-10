Польша депортировала 15 граждан Грузии

15 граждан Грузии депортированы из Польши в страну гражданства, сообщает польская пограничная служба.

«Пограничная служба организовала операцию по возвращению в виде чартерного рейса в Грузию, целью которой была депортация 15 граждан этой страны, в том числе 3 человек, представляющих угрозу государственной безопасности и общественному порядку», - говорится в заявлении ведомства.

Операция была проведена в сотрудничестве с Агентством ЕC по безопасности внешних границ (Frontex) по формуле «Collecting Return Operation». Помимо граждан Грузии она охватывала также иностранцев, переправленных из Германии, Швеции, Испании и Чехии, пишет агентство «Новости-Грузия».

В октябре 2023 года Польша организовала аналогичную операцию, в ходе которой были депортированы 10 граждан Грузии.