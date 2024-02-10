Захарова: Грузия вела «прагматичную линию» в отношении России

Руководство Грузии в прошлом году вело прагматичную линию в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Со своей стороны отменили действовавший с 2000 г. визовый режим краткосрочных поездок грузинских граждан в Россию и возобновили прямое авиасообщение, что облегчило контакты между людьми и способствовало наращиванию торгово-экономических связей. Нацелены на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений, разумеется, при наличии встречных шагов со стороны Тбилиси», – сказала она.

По словам Захаровой, Москва продолжала оказывать содействие «абхазским и югоосетинским друзьям в государственном строительстве, обеспечении безопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связей».

«В духе подлинного союзничества молодые закавказские республики последовательно поддерживали специальную военную операцию. Местные добровольцы сражаются плечом к плечу с российскими военнослужащими, Сухум и Цхинвал регулярно направляют в Донбасс гуманитарную помощь», – добавила она.

Комментируя отношения с Ереваном, она указала, что «несмотря на известные политические сложности», а также «настырное стремление западников «вбить клин» в отношения с Арменией», контакты с Ереваном поддерживались на всех уровнях.

«Ощутимо подрос взаимный товарооборот. При этом 90% двусторонних расчётов осуществлялось в российской валюте», – отметила она.