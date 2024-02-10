ТВ «Формула»: в доме Отара Парцхаладзе «пропало» 15 единиц оружия

Оппозиционный канал ТВ «Формула» сообщает, что в доме санкционированного США бывшего экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе «пропало» 15 единиц оружия. Это случилось именно тогда, когда Парцхаладзе намеревался бежать из страны.

Информацию об исчезновении оружия была предоставлена полиции Цхнети сыном бывшего прокурора Андрией Парцхаладзе. Журналисты утверждают, что оружие было оформлено как утерянное и его «списали».

Сообщается, что это был сговор: сын Парцхаладзе прибыл в полицию Цхнети, встретился с теперь уже бывшим начальником Дмитрием Квачрелишвили и официально подписал версию о том, что якобы уборщица посчитала оружие Парцхаладзе мусором и выбросила 15 (!) единиц оружия. Таким образом оружие было «списано» с бывшего прокурора - на основании всего одного заявления. Полиция не стала расследовать, как на самом деле это оружие пропало.

ТВ «Формула» делает вывод, что на самом деле оружие не утеряно: его обвиняемый в шпионаже в пользу РФ бывший прокурор попросту «обнулил» - то есть или перепрятал оружие (до нужного момента), или передал кому-то.

Сообщается, что бывший глава полицейского участка в Цхнети сейчас обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. Он был задержан несколько недель назад на основании показаний гражданина России, однако, отмечается, что в деле недостаточно доказательств. И прокуратура попытается ужесточить обвинение обвинениями в «списывании со счетов» оружия Парцхаладзе.

SOVA напоминает, что 14 сентября 2023 года США ввели санкции против бывшего генпрокурора Грузии. По информации Госдепа США, Отар Парцхаладзе работал с Федеральной службой безопасности РФ агентом - с целью повлиять на грузинское общество и политику в пользу России. 17 октября президент Грузии лишила экс-чиновника гражданства Грузии.

В 2013 году в Грузии Отар Парцхаладзе занимал должность главного прокурора: его назначили на эту должность 7 ноября, а в отставку он подал 30 декабря того же года.

В сентябре 2023 года США ввели санкции против более чем 150 предприятий и частных лиц из России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии.