В министерствах обороны и экономики Грузии осуществлены кадровые изменения

После назначения министров на должности кадровые изменения были осуществлены в министерствах обороны и экономики и устойчивого развития, пишет «ИнтерпрессНьюс».

По информации администрации правительства Грузии, заместителя новоназначенного министра обороны Ираклия Чиковани Георгия Хаиндрава сменил Серго Джанелидзе. Пост первого заместителя министра обороны покинула Лела Чиковани и заместителя - Георгий Бубунаури. На должности заместителей Ираклия Чиковани продолжают работать Давид Суджашвили и Григол Гиоргадзе.

Первого заместителя вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Ромео Микутадзе сменила Нино Енукидзе, ранее занимавшая должность заместителя. Заместителями министра экономики Левана Давиташвили продолжают работать Мариам Квривишвили, Геннадий Арвеладзе, Гурам Гурамишвили, Ираклий Надареишвили и Вахтанг Цинцадзе.