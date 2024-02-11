МВД Грузии: изъято незаконное оружие, задержаны 20 человек

МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Тбилиси и регионах Грузии было изъято незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержаны 20 человек и разоблачен один.

Задержанные лица обнаружены в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самегрело-Земо Сванетии, Кахетии, Гурии, Имерети, Рача-Лечхуми, сообщает SOVA.

Изъяты патроны, пистолеты, обоймы, магазины, боеприпасы и другое.

Ведется расследование по фактам незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов в соответствии со статьей 236 (3) и (4) Уголовного кодекса Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.