У села Ташискари в Хашурском муниципалитете со склона горы сошла земляная масса

У села Ташискари Хашурского муниципалитета со склона горы в направлении оврага сошли земляная масса и деревья. Об этом сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, в целях предотвращения развития тяжелых последствий оползневых процессов на месте немедленно были мобилизованы группы соответствующих служб со всем необходимым оборудованием и спецтехникой.

«Также на месте находятся представители местного муниципалитета, департамента геологии Национального агентства охраны окружающей среды, Национального агентства лесного хозяйства и Агентства охраняемых территорий. В рамках превентивных мероприятий скоординированно проводятся активные работы по расчистке с использованием всей соответствующей техники», - говорится в информации.