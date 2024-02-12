Орбан: шанс принять Украину и Грузию в ЕС и НАТО упустили в 2008-м

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что Украину не стоит принимать в ЕС или НАТО и лучше оставить как «буферную зону» между Россией и остальной Европой, предоставив определенные гарантии безопасности.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил в общении с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шусселем в рамках медиапроекта European Voices; фрагмент разговора, опубликованный Die Presse, привлек значительное внимание венгерских СМИ.

Орбан считает, что Украину стоит сделать «буферной зоной» между Россией и Западом, потому что Москва никогда не смирится с ее членством в ЕС и НАТО.

«Нравится это вам или нет, нравится это украинцам или нет, Украина на карте – там, где она есть. Лучшая перспектива – чтобы она была буферной зоной между Россией и Западом – конечно, с гарантиями безопасности. Если это не поможет, Украина будет терять территории. Россия будет снова, снова и снова разрушать Украину. Россия никогда не смирится с тем, чтобы на ее границах появился такой член ЕС и НАТО как Украина, никогда», – заявил Орбан.

При этом венгерский премьер считает, что в 2008 году действительно было возможно принять Украину и Грузию в ЕС и НАТО, но эту возможность упустили, и с ней – «перспективы Украины на будущее членство в ЕС и НАТО».

На ремарку Шусселя о том, что прекращение огня сейчас означало бы для Украины фактически поражение, Орбан сказал, что оценка может зависеть «от того, как смотреть на будущее», потому что с продолжением горячей фазы войны Украина может потерять еще больше территорий.

Венгерский премьер также не согласился с аргументами о том, что членство Украины защитило бы Европу, поскольку почти все члены ЕС уже являются членами НАТО и этот альянс сильнее России.

«Нет угрозы, что Россия нападет на страну-члена НАТО», – считает Виктор Орбан.

Он также высказал мнение, что Россия никогда серьезно не будет воспринимать Украину как партнера в переговорах, «только США и, возможно, ЕС».