«Орбан вышел из комнаты, когда голосовали»: в ЕС рассказали, как приняли решение об Украине

Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой лидеры ЕС приняли в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето. Об этом рассказали высокопоставленные чиновники институтов ЕС, которые общались на условиях анонимности, сообщает корреспондент «Европейской правды».

Несколько представителей Евросовета утверждают, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине.

«Главное, что никто не выступил против этого решения. Таким образом, Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой и о предоставлении Грузии статуса кандидата», – пояснил один из собеседников из структур ЕС.

«Юридически это абсолютно в соответствии с правилами. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение, и вышел из комнаты», – отметил представитель команды президента Евросовета Шарля Мишеля.

Сам Орбан написал в соцсетях что «Венгрия не желает участвовать в этом плохом решении и поэтому осталась в стороне от принятия этого решения сегодня».

По данным источников, все остальные государства отдали голос за начало переговоров с Украиной - таким образом, были 26 голосов «за» и один «воздержался». Ранее Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Заявка Украины на вступление в ЕС была подана 28 февраля 2022 года. Статусом кандидата Украина вместе с Молдовой была наделена 23 июня 2022 года.

Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку), сообщает «Украинская правда». Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Ранее сегодня, после начала саммита, Зеленский выступил перед европейскими лидерами, заявив, что в случае отрицательного голосования европейские мечты украинцев «будут преданы», а России это придаст смелости в её агрессии против Украины.