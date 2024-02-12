Кобахидзе назначил вице-премьеров правительства Грузии

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел первое заседание правительства Грузии в новом составе.

Кобахидзе поблагодарил экс-премьера Ираклия Гарибашвили и сообщил о кадровых назначениях в правительстве. Первым вице-премьером назначен министр экономики Леван Давиташвили, вице-премьерами – министр культуры Тея Цулукиани и министр обороны Ираклий Чиковани.

Главой Департамента стратегических коммуникаций администрации правительства стал экс-руководитель информационной службы телеканала «Имеди» Миша Пеикришвили.

Кобахидзе говорит, что правительство должно быть примером для всех с точки зрения прозрачности и подотчетности.

«Каждое наше решение должно быть максимально открыто для граждан, и того же мы требуем от других государственных органов. Также мы должны постоянно заботиться о постоянном повышении качества выполняемой нами работы. Нам необходимо усилить все соответствующие механизмы контроля и надзора за качеством, чтобы свести к минимуму недостатки. То же самое касается и качества государственных услуг. И здесь следует минимизировать претензии граждан к качеству услуг. В общем, решения по всем темам должны приниматься на основе широких консультаций с общественностью, специалистами, представителями отраслей», – добавил он.