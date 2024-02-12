Члены правительства Грузии заявили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили воздерживается от поздравления Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане. По словам вице-премьера, министра культуры Теи Цулукиани, этот шаг – «политическая близорукость».

«Мы хотели бы напомнить всем, напомнить нашему президенту, что в последние годы в регионе возросли геополитические риски и риски безопасности, и правительство Грузии в настоящее время заботится о том, чтобы застраховать эти риски. На этом фоне президент, являющийся главнокомандующим, воздерживается от поздравления нашего партнёра-соседа, дружественного главы государства с победой на выборах. Это – политическая близорукость», – сказала Цулукиани.

Министр культуры привела пример французских выборов, когда Зурабишвили поздравила Макрона еще «до официального подтверждения результатов выборов».

Глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани считает позицию президента «неразумной».

Отметим, что 9 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с новым премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Ильхам поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности, Кобахидзе, со своей стороны, поздравил Алиева с победой на президентских выборах, сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

В октябре 2022 года Зурабишвили заявила, что ей не сообщили о рабочем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева.