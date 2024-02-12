Члены правительства Грузии заявили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили воздерживается от поздравления Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане. По словам вице-премьера, министра культуры Теи Цулукиани, этот шаг – «политическая близорукость».
«Мы хотели бы напомнить всем, напомнить нашему президенту, что в последние годы в регионе возросли геополитические риски и риски безопасности, и правительство Грузии в настоящее время заботится о том, чтобы застраховать эти риски. На этом фоне президент, являющийся главнокомандующим, воздерживается от поздравления нашего партнёра-соседа, дружественного главы государства с победой на выборах. Это – политическая близорукость», – сказала Цулукиани.
Министр культуры привела пример французских выборов, когда Зурабишвили поздравила Макрона еще «до официального подтверждения результатов выборов».
Глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани считает позицию президента «неразумной».
Отметим, что 9 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с новым премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Ильхам поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности, Кобахидзе, со своей стороны, поздравил Алиева с победой на президентских выборах, сообщили в пресс-службе грузинского правительства.
В октябре 2022 года Зурабишвили заявила, что ей не сообщили о рабочем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- По информации ЦИК Азербайджана, действующий президент страны Ильхам Алиев на внеочередных президентских выборах набрал более 92% голосов.
- Выборы должны были пройти в следующем году, однако Алиев их перенёс на фоне всплеска своей популярности после того, как Азербайджан вернул под свой контроль территорию Нагорного Карабаха. Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему Алиев снова окажется в центре внимания.
- Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущее десятилетие. Сейчас президент избирается на семь лет, количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева это уже пятые выборы подряд.
- За двадцать лет правления Алиева в стране были приняты законы, ограничивающие политические дискуссии, – оппозиционеров и независимых журналистов неоднократно арестовывали, в том числе перед выборами.
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