Перестрелка на границе Армении и Азербайджана: есть погибшие

На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка.

По сообщению Министерства обороны Армении, подразделения вооруженных сил Азербайджана начиная с 05:30 13 февраля открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд.

«В результате огня азербайджанских ВС в направлении Неркин Ханд у армянской стороны, по предварительным данным, есть двое погибших и раненые», – говорится в сообщении.

В Баку утверждают, что огонь открыли армянские военнослужащие.

«12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района», – передает агентство Trend.

Кроме того, азербайджанские СМИ пишут об «уничтожении двух армянских военнослужащих», «нарушивших перемирие и пытавшихся совершить провокацию».

12 февраля днем в Баку сообщили, что с позиций вооруженных сил Армении был открыт огонь по позициям пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате один военнослужащий был ранен.

В Ереване заявили, что изучают информацию. По информации Минобороны Армении, «в письменных приказах вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив обстановку, может и/или обязан принять решение о том, чтобы открыть огонь». «По предварительной информации, 12 февраля такой ситуации в этом районе не было. Если это обстоятельство подтвердится, виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности», – заявили в армянском ведомстве.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась впервые за последние месяцы.