Президент Грузии Саломея Зурабишвили все же поздравила своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Этому предшествовал скандал внутри грузинского руководства – правящая партия «Грузинская мечта» обвинила президента в «политической близорукости». При этом Ильхам Алиев до сих пор не получил официальных телеграмм ни из США, ни из подавляющего большинства стран Европы. На Западе считают, что дополнительный 7-летний срок к 20-летнему правлению господина Алиева вряд ли принесет Азербайджану прорыв в демократизации. А вот «Грузинской мечте», похоже, довольно симпатична модель несменяемости власти.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дождался поздравлений с очередным, уже пятым по счету, президентским сроком от своей грузинской коллеги. На сайте главы государства появилось письмо за авторством Саломе Зурабишвили, в котором грузинский президент желает Ильхаму Гейдаровичу побед в «неустанной деятельности» на благо народа:

«От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Искренне желаю Вам постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание Вашей страны и ее народа. Я твердо верю, что совместными усилиями мы поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины. Это, несомненно, усилит роль как Грузии, так и Азербайджана в укреплении стабильности и развития в регионе».

Письмо Саломе Зурабишвили пополнило «копилку» поздравлений лидеров – от Си Цзиньпина, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана до Ибрагима Раиси и Махмуда Аббаса. К слову, подобных посланий от руководителей США и Европы, за исключением Сербии, Хорватии и Молдовы, в Баку пока не получили. Во всяком случае в письменном виде. Европа, к слову, сразу дала понять, что к выборам, на которых Алиев получил более 92% голосов, у нее есть немало претензий. Об этом, в частности, заявил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Иоганн Мерфи:

«Досрочные президентские выборы 7 февраля прошли в ограничительной обстановке, и, хотя подготовка велась эффективно, они были отмечены подавлением критических голосов и отсутствием политических альтернатив. Это были первые выборы, проведенные на международно-признанной территории Республики Азербайджан. Эта тема доминировала в предвыборной кампании. Действующему президенту не было предъявлено серьезного вызова, и это, в сочетании с сокращением пространства для независимых СМИ, гражданского общества и политических партий, а также усилением полномочий действующего президента, привело к соревнованию, лишенному подлинного плюрализма».

Откровенно тяготеющая к Европе госпожа Зурабишвили, очевидно, до последнего тянула время. И это крайне не понравилось правящей партии «Грузинская мечта». Президента жестко раскритиковала министр культуры и вице-премьер правительства Тея Цулукиани, назвав действия, а точнее бездействие, Зурабишвили «политической близорукостью»:

«Мы хотели бы напомнить всем, напомнить нашему президенту, что в последние годы в регионе возросли геополитические риски и риски безопасности, и правительство Грузии в настоящее время заботится о том, чтобы застраховать эти риски. На этом фоне президент, являющаяся главнокомандующей, воздерживается от поздравления нашего партнера-соседа, главы дружественного государства с победой на выборах. Это – политическая близорукость».

Цулукиани, при этом, упрекнула Зурабишвили в том, что французского лидера Эммануэля Макрона в аналогичной ситуации та поздравила еще до оглашения официальных результатов.

К слову, в президентской администрации на упреки со стороны «Грузинской мечты» ответили, что соответствующее послание было направлено в Баку еще 9 февраля – в этот день Алиев разговаривал по телефону с новоназначенным грузинским премьером Ираклием Кобахидзе, который поспешил загладить «ошибку» Зурабишвили. Наблюдатели в связи с этим подметили, что азербайджанский лидер в принципе больше предпочитает общаться с главами правительств Грузии, чем с президентом. Так в 2022 году Саломе Зурабишвили даже не предупредили о визите ее азербайджанского коллеги в Грузию.

Да и тесные связи госпожи Зурабишвили с Парижем вряд ли способствуют установлению доверительных отношений между ней и Ильхамом Алиевым. В своем большом интервью азербайджанским СМИ по случаю переизбрания на очередной, на этот раз 7-летний срок, Алиев не стал скрывать своего отношения как к Франции в целом, так и к ее лидеру Эммануэлю Макрону, в частности, из-за позиции Парижа относительно событий в Карабахе:

«Франция уже в открытую стала вести антиазербайджанскую деятельность, уже не маскируясь никакими другими факторами. Это – попытки принятия резолюции, а в дальнейшем и санкций против Азербайджана на площадке Совета Безопасности ООН. По-моему, как минимум пять раз такие попытки предпринимались и пять раз они увенчались полным фиаско, потому что нас поддержало много стран и им не удалось набрать необходимое количество стран для того, чтобы принять эту резолюцию. Это, конечно, для них был очень сильный политический удар, потому что мы их победили, скажем так, на их поле… Мы предприняли и будем предпринимать адекватные действия, тем более что поводов для того, чтобы весь мир вспомнил о злодеяниях французского империализма в колониальных странах, предостаточно».

При этом Ильхам Алиев дал понять: лично он предпочитает иметь дело с Москвой, чем с Парижем или Брюсселем и Вашингтоном:

«Во всяком случае, ничего им добиться не удалось, и война была остановлена при посредничестве президента Путина, а не президента Макрона или кого-либо еще. И трехстороннее Заявление было подписано между Россией, Азербайджаном и Арменией, а не Францией, Азербайджаном и Арменией».

И в этом контексте, по мнению наблюдателей, позиция, обозначенная Ильхамом Алиевым, как раз созвучна тезисам «Грузинской мечты», которая не упускает случая покритиковать европейских политиков. Несмотря на программу нового премьера Ираклия Кобахидзе, в которой вступление в ЕС названо одним из приоритетов, сам господин Кобахидзе не раз озвучивал претензии как к Брюсселю, так и к отдельным странам-членам европейского содружества.

Многие комментаторы считают: откровенные симпатии представителей «Грузинской мечты» к Ильхаму Алиеву обусловлены даже не тем, что Азербайджан является соседом и стратегическим партнером Грузии, а скорее тем, что последние 20 лет им управлял один и тот же человек, который, к тому же собирается оставаться у власти еще, по меньшей мере, 7 лет. И для поставившей рекорд в Грузии по «политическому долгожительству» нынешней партии власти такая модель, очевидно, выглядит крайне привлекательно.

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