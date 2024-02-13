Президент Грузии примет участие в Мюнхенской конференции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она получила официальное приглашение, сообщили в администрации грузинского президента.

В Мюнхен отправится и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Напомним, что с прошлого года правительство Грузии не выдает президенту разрешения на зарубежные поездки. Несмотря на решение Конституционного суда, признавшего, что Зурабишвили нарушила Конституцию, посетив в сентябре 2023 года Берлин, Брюссель и Париж, президент не отказывается от визитов, не согласованных с правительством.

В прошлом году Грузию на мюнхенском форуме представлял премьер Ираклий Гарибашвили. Новый глава правительства Ираклий Кобахидзе ранее сообщил, что с первым визитом после назначения посетит Брюссель.

Мюнхенская конференция по безопасности – один из главных международных форумов по глобальной безопасности – пройдет 16-18 февраля.