В ЕНД предположили, что Саакашвили будет кандидатом в премьеры Грузии

Кандидатом в премьеры Грузии от «Единого национального движения» может стать её основатель, заключенный экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом заявил генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили.

«Это мнение разделяет довольно значительное число моих однопартийцев. Окончательное решение должен принять Михаил Саакашвили. Надеюсь, что в ближайшие несколько недель, если такое решение будет принято, он сам объявит об этом», – сказал оппозиционер.

Цискаришвили добавил, что рычаг для освобождения Саакашвили из тюрьмы находится в руках президента Саломе Зурабишвили. Он призвал европейских партнеров страны помочь ей в принятии «смелого политического решения».

Отметим, что грузинское законодательство не предусматривает официальное представление партиями кандидата в премьеры перед выборами, однако политические силы обычно называют его. Парламентские выборы в стране пройдут 26 октября текущего года.

В настоящее время Михаил Саакашвили – гражданин Украины. Соответственно, стать премьер-министром Грузии он может лишь в случае, если президент страны вернет ему грузинское гражданство.