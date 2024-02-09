Экс-президент Михаил Саакашвили из больничной камеры призвал действующего президента Саломе Зурабишвили вывести «народную платформу» прямо на улицу. Заявление вызвало резкую реакцию правящей партии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречи с представителями оппозиционных партий в рамках «Платформы единства ради Европы», с инициативой создания которой она выступила в ходе своего ежегодного доклада в парламенте 6 февраля.

Сегодня Саломе Зурабишвили встречалась с бывшим председателем ЕНД Никой Мелия и представителями гражданского сектора. Перед этим в президентской администрации консультации велись с оппозиционными партиями и фракциями.

«Грузинская мечта» игнорирует инициативы президента, считая ее частью оппозиции. В крупнейшем оппозиционном «Национальном движении» также до сегодняшнего дня не было единого мнения вокруг инициатив президента. Сегодня этот пробел попробовал восполнить Михаил Саакашвили – при дистанционном подключении к судебному заседанию.

По мнению бывшего президента, «сейчас не время для дискуссий и простого ведения разговоров», он призвал Саломе Зурабишвили к большей активности в этом направлении:

«Я приветствую предложенную президентом Зурабишвили платформу европейского единства. Сейчас самое время перейти к делу, сформулировать конкретные предложения, привлечь гражданский сектор, НПО, политические партии, бизнес для выработки конкретных планов. Просто говорить о том, что нужны свободные выборы, ничего не даст, нужны действия. Если бы я был на ее месте, я бы вывел народную платформу на улицу, так как встречи с одними и теми же людьми, если смотреть со стороны, напоминает прогулки по одному и тому же кругу. Широкая площадь Свободы была уменьшена властью, Ипподрома, который так знаком госпоже Саломе, тоже больше нет, но все еще есть Руставели, который можно заполнить, если будем все вместе. Если президент выступит с этой инициативой, мы ее поддержим», – заявил Саакашвили.

Он также сообщил, что намерен возглавить Комитет политической активности «Национального движения» и готов «быть на передовой» на парламентских выборах осенью текущего года.

Инициатива Саакашвили были расценена властью как призыв к дестабилизации. Заявление является анонсом созданием альянса «Национального движения» и Саломе Зурабишвили – так отреагировал на заявление экс-президента премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Саломе Зурабишвили практически заявила о создании новой партии и заявила о союзе с «Национальным движением». Это их политическая программа. Но у этой политической силы нет шансов на успех, так как нет ресурса. Наш главный приоритет – обеспечение мира в нашей стране. Мы несем за это ответственность, и за годы нашего правления нам удавалось сохранять стабильность в гораздо более сложные времена, и мы обещаем обществу, что не дадим никому возможности вести процессы по другому сценарию», – сказал Кобахидзе.

У Саакашвили есть все шансы стать главой Объединенного фронта коллективной радикальной оппозиции, – вторил премьеру вице-спикер Арчил Талаквадзе, отвечая на заявления Михаила Саакашвили.

«Его заявление еще раз подтверждает, что мы имеем дело с безответственным политиком, который постоянно меняет свою позицию. Иногда он говорит, что он настолько болен, что больше не может влиять на ситуацию, иногда он уходит из политики, иногда он руководит своей партией из тени в Грузии, и сегодня он уже объявил, что будет лидером коллективного «Нацдвижения». Есть темные силы извне, которые пытаются вернуть Саакашвили в политику – и не исключено, что Саакашвили вернет себе влияние в ЕНД. Никто не может встать на его пути, потому что эти люди – его подчиненные, которыми он руководил единолично столько лет», – сказал Талаквадзе.

И, по всей видимости, такой подход полностью разделяют в «Нацдвижении». «Коалиция Победы» готова к тому, чтобы главным лидером «Коалиции Победы» стал президент Саакашвили, заявил на брифинге председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили. Михаил Саакашвили – человек, который может решить социальные и экономические проблемы Грузии, а также быстро помочь вступить в Евросоюз, заявил политик.

«Я хотел бы откликнуться на инициативу Михаила Саакашвили относительно руководства правлением «Национального движения». Мы все понимаем, что президент Саакашвили будет главным человеком, который сыграет главную роль в победе над Иванишвили. Президент Саакашвили может объединить общество, что он уже однажды сделал. «Национальное движение» готово к тому, чтобы президент Саакашвили был главным лидером «Коалиции Победы» и принимал непосредственное участие в повседневной деятельности, и фактически это уже имеет место сейчас».

По всей видимости, с постановкой вопроса безусловного лидерства Саакашвили солидарны и в находящейся в коалиции с ЕНД «Стратегии Агмашенебели». Однако у представителя партии Пааты Манджгаладзе есть сомнения к потенциалу уличного протеста. «Мы ждем выборов, это то, над чем мы сейчас работаем», – заявил он журналистам.

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