Третий президент Грузии Михаил Саакашвили приглашен на Конгресс Европейской народной партии (ЕНП), сообщают в партии «Нацдвижение». Форум пройдет в Бухаресте 6-7 марта.

«Господин Президент, мы рады пригласить Вас на Конгресс Европейской народной партии 2024 года, который состоится в Бухаресте 6-7 марта. Главным вопросом Конгресса 2024 года, совместно организованного Национал-либеральной партией <Румынии>, будет подготовка к европейским выборам в этом году», - сказано в письме.

На конгрессе Европейская народная партия намерена выдвинуть кандидата на пост председателя, принять предвыборный манифест партии, пишет SOVA.

«Конгресс также станет возможностью собрать всю нашу политическую семью, внести поправки в резолюции и уставы и обсудить центральные темы предвыборной кампании», - говорится в письме.

Ранее находящийся в заключении экс-президент Грузии заявил, что возглавит Комитет политической активности партии «Нацдвижение» и активно включится в политику.