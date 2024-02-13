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Саакашвили приглашен на Конгресс Европейской народной партии

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили приглашен на Конгресс Европейской народной партии (ЕНП), сообщают в партии «Нацдвижение». Форум пройдет в Бухаресте 6-7 марта.

«Господин Президент, мы рады пригласить Вас на Конгресс Европейской народной партии 2024 года, который состоится в Бухаресте 6-7 марта. Главным вопросом Конгресса 2024 года, совместно организованного Национал-либеральной партией <Румынии>, будет подготовка к европейским выборам в этом году», - сказано в письме.

На конгрессе Европейская народная партия намерена выдвинуть кандидата на пост председателя, принять предвыборный манифест партии, пишет SOVA.

«Конгресс также станет возможностью собрать всю нашу политическую семью, внести поправки в резолюции и уставы и обсудить центральные темы предвыборной кампании», - говорится в письме.

Ранее находящийся в заключении экс-президент Грузии заявил, что возглавит Комитет политической активности партии «Нацдвижение» и активно включится в политику.

  • Напомним, третий президент Грузии - гражданин Украины, заочно был осужден по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и делу об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани. Приговор к 6 годам заключения вынесены тремя судебными инстанциями, они окончательны и обжалованию не подлежат.
  • При этом Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В частности, он проходит по делу о растрате 9,2 млн лари, разгону акции протеста 7 ноября 2007 года, рейду в телекомпании «Имеди» и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца «Имеди» Бадри Патаркацишвили.

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