Лери Абуладзе признан лучшим борцом 2023 года

Член сборной Грузии по греко-римской борьбе Лери Абуладзе признан лучшим борцом Европы 2023 года.

Международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы передала Лери Абуладзе награду 13 февраля на проходящем в Бухаресте Чемпионате Европы.

Лидера сборной Грузии по борьбе в весовой категории до 63 кг оценили за прошлогодние успехи. 2023 год он провел без единого поражения на чемпионатах Европы и мира.

Между тем, Чемпионат Европы-2024 оказался для Лери Абуладзе неудачным – он проиграл в четвертьфинале и остался за пределами тройки лидеров.

В апреле грузинский борец попытается получить лицензию на Олимпийские игры в Париже на одну весовую категорию ниже — до 60 кг, поскольку его вес не включен в олимпийскую программу.