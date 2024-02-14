Грузия пригласила ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами 2024

Пресс-служба МИД Грузии сообщает, что в Грузию для наблюдения за парламентскими выборами 2024 года приглашены представители ОБСЕ/БДИПЧ. Внешнеполитическое ведомство Грузии направило соответствующее письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

«Целью правительства является проведение прозрачных, свободных и справедливых выборов, в соответствии с международными стандартами и лучшими демократическими практиками Европы, и поэтому правительство Грузии приглашает представителей БДИПЧ/ОБСЕ наблюдать за парламентскими выборами 2024 года в стране», – говорится в сообщении МИД.

Приглашение было отправлено 12 февраля, заявляют в ведомстве и отмечают, что Грузия готова максимально поддержать наблюдателей для эффективного выполнения своих функций.

Грузинская оппозиция с начала 2024-го призывала МИД Грузии отправить приглашение ОБСЕ/БДИПЧ, для отправки в страну краткосрочных и долгосрочных наблюдателей за парламентскими выборами, однако до сих пор во внешнеполитическом ведомстве никаких действий в этом направлении не предпринимали.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября этого года. Они впервые пройдут по полностью пропорциональной системе.