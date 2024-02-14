Российский посол ответил на обращение абхазских ветеранов

Посол России в самопровозглашенной республике Абхазия Михаил Шургалин ответил на обращение абхазской ветеранской общественной организации.

Лидер «Аруаа» Темур Гулия ранее обратился к российскому дипломату в связи с допросами оппозиционеров, журналистов и общественных деятелей на КПП «Псоу». В письме было указано, что 3 февраля «беспричинно была задержана и допрашивалась более полутора часов» журналист и ветеран Эмма Ходжаа, награжденная медалью «За отвагу». Кроме того, ветераны указывали на решение российского правительства, согласно которому ввозить нефтепродукты в Абхазию могут лишь «Роснефть» и её бизнес-партнеры.

Российский посол говорит, что термины, упомянутые в письме «Аруаа» («задержания», «многочасовые допросы»), «искажают суть вопроса».

«Для подтверждения фактов якобы «предвзятого и необоснованного» отношения к Э.Ш. Ходжаа со стороны «сотрудников специальных служб» были бы признательны за направление в наш адрес ее юридически выверенных и детализированных показаний, относительно всех обстоятельств случившегося с ней 03 февраля 2024 года, Э.Ш. Ходжаа также должна в полной мере осознавать ответственность за клевету», – отметил Шургалин.

В российском посольстве также утверждают, что «пристально следят» за ходом реализации принятого правительством РФ решения о наделении компании «Роснефть» исключительным правом на экспорт топлива в Абхазию.

«Соответствующие оценки уже доводились нами до абхазских органов власти. В этом контексте хотели бы также отметить, что постановление одновременно накладывает на ПАО «НК Роснефть» особую ответственность по обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов в Абхазию», – говорится в ответном письме посла.