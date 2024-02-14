Азербайджан передал Армении тела 173 военных, погибших 19-20 сентября в Карабахе. Об этом сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В ведомстве заявили, что приветствуют заявление армянской стороны «о готовности к сотрудничеству в области определения судьбы лиц, пропавших без вести в военных действиях».

В Баку напомнили, что после Второй Карабахской войны передали Армении 1713 тел; после конфликта, произошедшего на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября 2022 года, – 157 тел.

В заявлении указано, что 3890 граждан Азербайджана зарегистрированы в Госкомиссии как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне, и по состоянию на январь 2024 года идентифицированы останки только 25 из них.

В то же время Госкомиссия считает необходимым привлечь к процессу поиска мест захоронения пропавших без вести граждан Азербайджана «руководивших боевыми действиями Армении до 1994 года полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточными сведениями о местонахождении массовых захоронений».

«Государственная комиссия еще раз заявляет о своей готовности сотрудничать с соответствующими структурами Республики Армения в области обеспечения поисков пропавших без вести лиц с обеих сторон, соблюдая принципы точности, прозрачности и в атмосфере взаимного доверия», – говорится в сообщении Госкомиссии.