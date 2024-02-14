Азербайджан передал Армении тела 173 военных, погибших 19-20 сентября в Карабахе. Об этом сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
В ведомстве заявили, что приветствуют заявление армянской стороны «о готовности к сотрудничеству в области определения судьбы лиц, пропавших без вести в военных действиях».
В Баку напомнили, что после Второй Карабахской войны передали Армении 1713 тел; после конфликта, произошедшего на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября 2022 года, – 157 тел.
В заявлении указано, что 3890 граждан Азербайджана зарегистрированы в Госкомиссии как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне, и по состоянию на январь 2024 года идентифицированы останки только 25 из них.
В то же время Госкомиссия считает необходимым привлечь к процессу поиска мест захоронения пропавших без вести граждан Азербайджана «руководивших боевыми действиями Армении до 1994 года полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточными сведениями о местонахождении массовых захоронений».
«Государственная комиссия еще раз заявляет о своей готовности сотрудничать с соответствующими структурами Республики Армения в области обеспечения поисков пропавших без вести лиц с обеих сторон, соблюдая принципы точности, прозрачности и в атмосфере взаимного доверия», – говорится в сообщении Госкомиссии.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988–1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- «Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- После этого Азербайджан начал блокаду районов Карабаха, населенных этническими армянами: на единственной дороге были установлены блокпосты, которые не пропускали в регион никакие грузы, в том числе продовольствие и гуманитарную помощь. Жители армянских районов Карабаха сообщали о голоде.
- 19 сентября 2023 года Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в районах Карабаха, населенных этническими армянами: она закончилась капитуляцией властей самопровозглашенной республики. 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с первого января 2024 года и роспуске госучреждений. Десятки тысяч людей покинули Карабах и перебрались в Армению.
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