Сегодня состоялся видеомост Москва – Минск – Сухум – Цхинвал на тему «Партнерство без границ», инициированный общественно-государственной организацией «Союз женщин России». Принявшие в нем участие представители женских организаций, депутаты, ученые из Российской Федерации, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии поделились своими мыслями о перспективах сотрудничества между странами в развитии женского движения, гуманитарно-культурного партнерства, о противостоянии современных вызовам женщинам, о сохранении традиционных семейных ценностей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, заместитель председателя межпарламентской комиссии по взаимодействию с Абхазией, депутат от Ленинградской области Светлана Журова сказала в ходе своего выступления:

«Что в Абхазии – золото? Мы все знаем – это абхазские мандарины. И я очень благодарна, что Абхазия дарит детям Ленинградской области… началось именно с детей. А потом мы врачам, которые работали ночами, сутками, спасали человеческие жизни во время пандемии, привозили мандарины прямо в отделение. А теперь это уже расширилось – ветеранам. Перед Новым годом самый лучший подарок – это абхазское золото. Поэтому спасибо огромное Абхазии. Этот проект женских организаций мы обязательно будем расширять, вы бы знали, какой для людей это невероятный праздник. И этот праздник дарит нам солнечная Абхазия. Я уверена, что мы вместе реализуем и другие прекрасные проекты».

Секретарь Общественной палаты Абхазии Гульнара Кичба, обращаясь к участникам видеомоста, пожелала:

«Всех благ нам, потому что мы в едином пространстве. У нас общие ценности и задачи, которые стоят перед нами. Статья 13 нашей Конституции гласит, что Республика Абхазия признает ценность и неприкосновенность семейной жизни, принимает меры по защите и укреплению семьи, как основного и независимого института. Государство в равной степени защищает жизни матери и не рожденного ребенка. Помимо того, что я являюсь Секретарем Общественной палаты, моя самая главная миссия и работа – быть во главе движения «Матери Абхазии – за мир и социальную справедливость». В этой организации объединились матери, чьи дети погибли в нашей Отечественной войне 1992-1993 годов. И семьи погибших. Когда шла война, матери хотели только мира… Я хочу сказать, что в Абхазии все социальные организации, проекты по защите прав ребенка и так далее возглавляют женщины. Например, омбудсмен – женщина. Когда-то Евтушенко так говорил: «Маленькая женщина, вперед. Ты мужчине своему опора. С женщин начинается народ, в женщине душа народа скрыта».

Председатель общественной организации из Южной Осетии Лига женщин во имя будущего Жанна Зассева подчеркнула:

«Главные наши проблемы и заботы – это защита традиционных семейных ценностей, это борьба за мир во всем мире, что очень актуально, это сохранение национальной идентичности в эпоху развивающейся глобализации».

Когда все высказались, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова во второй раз взяла слово. И в этом заключительном слове отметила:

«Следует сказать, что наших недоброжелателей довольно много на международном уровне, которые очень агрессивную стали проводить политику против России, особенно против традиционных семейных ценностей. Их деятельность направлена на то, чтобы разрушить эти ценности. Причем они проникают во все сферы нашей жизни – в телевидение, образование и даже спорт».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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