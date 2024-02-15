Пашинян опасается широкомасштабной войны Азербайджана против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что Баку может пойти на широкомасштабную войну против Еревана.

Выступая на заседании правительства, Пашинян заявил, что Ереван предлагает «на земле» и на карте воспроизвести границы советского периода и отвести от нее войска. Однако, по его словам, Баку занимает неконструктивную позицию, периодически поднимая вопрос о четырех анклавах, существовавших на территории Советской Армении, отказываясь при этом признавать, что под азербайджанской оккупацией в настоящее время находятся территории более 30 армянских сел.

По его словам, Армения согласна провести делимитацию всей границы или осуществить этот процесс локально, разделив границу на участки.

«Но Азербайджан, кажется, избегает и этого варианта. И наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина – начать боевые действия на определенных участках границы с перспективой перевода военной эскалации в широкомасштабную войну против Армении», – заявил Пашинян.

По его словам, Баку продолжает проводить политику «дайте мне то, что я хочу, или я заберу это военным путем».