Гарибашвили в роли председателя «Мечты» впервые раскритиковал оппозицию

Ираклий Гарибашвили провел первый брифинг в роли новоназначенного председателя «Грузинской мечты». Глава партии власти сообщил, что планирует посетить 10 регионов в ближайшие 100 дней.

«Проведу 10 выездных мероприятий. Я собираюсь встретиться с представителями нашей партии, руководителями региональных организаций, с нашим активом, населением, чтобы на месте узнать их потребности. Основной целью этих встреч фактически будет подготовка предвыборной кампании, подготовка к выборам. Наша заявленная цель – получить максимальный результат на этих выборах, для этого нам нужно максимально мобилизовать наши ресурсы, активы, чтобы получить на этих выборах сильную победу и сильный результат», – сказал он.

Экс-премьер заявляет, что основная цель партии на предстоящих выборах – получить конституционное большинство.

Побеседовал Гарибашвили с журналистами и на другие темы, в частности раскритиковал основателя партии «Лело» Мамуку Хазарадзе.

«Это мародёр Саакашвили. Если кто-то и занимался присвоением имущества людей, то одним из них был Хазарадзе... Известно, что именно Хазарадзе провалил проект Анаклия, он не смог его реализовать. Этот человек намерен ограбить страну и ее народ», – сказал Гарибашвили.