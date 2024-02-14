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Политика

Грузинское правительство борется с коррупцией, не оставляя следов

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Грузинская оппозиция обвиняет власть в имитации борьбы с коррупцией. Для того, чтобы борьба стала реальной, она в частности призывает правительство опубликовать свои постановления за последние 3 года. Сокрытие этих документов, по ее утверждению, само по себе содержит коррупционные риски, поскольку в них содержатся компрометирующие власть материалы.

На днях неподконтрольные власти СМИ обратили внимания на отсутствие на сайте правительства нескольких тысяч постановлений. По данным «ТВ Пирвели», с 2021 года только при премьерстве Георгия Гахария не было опубликовано около 1300 документов. Практику продолжил принявший бразды правления Ираклий Гарибашвили – за весь период его премьерства на сайте не было опубликовано ни одного нормативного документа кабмина. Сейчас на сайте размещено первое постановление за подписью нового премьера Ираклия Кобахидзе.

В оппозиции считают, что власти невыгодно публиковать документы, их которых следует, что приближенным к правящей партии лицам за бесценок передавалось государственное имущество.

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Борьба с коррупцией, которую объявила власть, открыла новый фронт в ее борьбе с оппозицией
by Эхо Кавказа

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Этому событию сегодня в «Лело» посвятили специальный брифинг, на котором один из лидеров партии Саба Буадзе дал оценку этому факту:

«Во-первых, необходимо опубликовать все правительственные указы, в том числе те, которые касаются искусственного занижения инвестиционных обязательств Иванишвили, все случаи передачи государственной собственности по символической цене людям, связанным с правящей партией, и прочее. Это хорошо зарекомендовавшая себя коррупционная практика, по которой правящая элита присваивала имущество».

Со своей стороны, в партии «За Грузию» заверяют, что во времена премьерства Георгия Гахария постановления не публиковались в связи с реконструкцией сайта правительства. Как сегодня заявил один из лидеров партии экс-премьера Михаил Даушвили, инициированная властью антикоррупционная компания не снимет с нынешнего премьера подозрений в коррупции.

«Сегодня «Мечта» пытается создать образ Кобахидзе, который будто чист, но когда мы говорим о коррупции Гарибашвили, то Кобахидзе в это время находился в другой планете? Он был здесь председателем партии, и участвовал во всех процессах, происходивших в стране. Вы когда-нибудь слышали хоть одно слово от Кобахидзе, что коррупция – это для него неприемлемо или что его партия застрахована от коррупционных рисков? Все эти деньги шли на предвыборные цели. Кто контролировал расходование денег в этих предвыборных целях? Я или Кобахидзе? «Грузинская мечта» точно знает, что коррупция – неприемлемая тема для наших граждан, поэтому изо всех сил пытается прикрыть коррупцию, но не может. Как бы нам ни доказывали, что Кобахидзе кристально чист, это просто ложь», заявил Даушвили.

Имитация борьбы с коррупцией – так оценивает сокрытие важной документации член «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе. «Грузинская мечта» не будет публиковать эти документы, поскольку вскроются многие скандальные и коррупционные факты.

«Когда Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» говорят нам о борьбе с коррупцией, это фарс, потому что указы, по которым передавалось и фиксировалось имущество людей, земли, различное недвижимое или движимое имущество, скрыты. «Никогда «Грузинская мечта» не обнародует документы о том, что когда-то жене премьера Гарибашвили подарили лес, кому-то реку, кому-то кусок морского побережья. Им не нужно, чтобы коррупционные и скандальные факты были раскрыты», говорит Ираклий Надирадзе.

Кроме этого, в оппозиции считают, что в работе созданного Антикоррупционного бюро имеются серьезные изъяны. В «Лело» заявили, что «Грузинская мечта» создала своего рода фиговый листок, не наделенный следственными функциями, а его председатель подчиняется лично премьеру.

Не в пользу новой службы говорит и тот факт, что глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили назначил своим советником бизнесмена Васила Баблуани, связанного с высшими чиновниками «Грузинской мечты» и родственниками Бидзины Иванишвили. Кроме того, он является крупнейшим жертвователем – вместе с деловыми партнерами он перечислил на счета правящей партии более полумиллиона лари.

Кроме того, как говорится в последнем отчете грузинского отделения Transparency International от 13 февраля, Васил Баблуани и его компании получили финансирование от государства, в частности от Фонда партнерства для двух проектов, в общей сложности около 700 тысяч долларов.

В целом, многие положения закона «об Антикоррупционном бюро» подвергались критике и со стороны Венецианской комиссии. В частности, согласно докладу комиссии от 19 декабря 2023 года, фундаментальной потребностью таких агентств является «независимость с достаточным уровнем структурной и оперативной автономии, а также институциональная и законодательная база, направленная на предотвращение политического или иного влияния».

В то же время в докладе отмечалось, что:

«Нынешняя институциональная структура не обеспечивает должной независимости бюро, а его полномочия по контролю за финансами политических партий, а также декларациями и активами высокопоставленных чиновников требуют дополнительных гарантий безопасности для агентства».

Антикоррупционное бюро приступило к работе с января нынешнего года, его возглавляет человек, назначаемый премьер-министром. Для сравнения: глава аудиторской службы утверждается парламентом.

В функции Антикоррупционного бюро входит контроль за заполнением деклараций об имуществе и проверка финансовой деятельности политических партий.

Укрепление независимости антикоррупционного ведомства и раскрытие коррупционных дел на высоком уровне – одна из рекомендаций Еврокомиссии. Однако функция расследования коррупционных преступлений остается в ведении Службы государственной безопасности и прокуратуры.

По оценке представителей профильных неправительственных организаций, без предоставления следственных полномочий Антикоррупционное бюро не сможет эффективно бороться с коррупцией на высшем уровне, что является одной из рекомендаций Еврокомиссии по вступлению Грузии в ЕС.

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