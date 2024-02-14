Борьба с коррупцией, которую объявила власть, открыла новый фронт в ее борьбе с оппозицией

Грузинская оппозиция обвиняет власть в имитации борьбы с коррупцией. Для того, чтобы борьба стала реальной, она в частности призывает правительство опубликовать свои постановления за последние 3 года. Сокрытие этих документов, по ее утверждению, само по себе содержит коррупционные риски, поскольку в них содержатся компрометирующие власть материалы.

На днях неподконтрольные власти СМИ обратили внимания на отсутствие на сайте правительства нескольких тысяч постановлений. По данным «ТВ Пирвели», с 2021 года только при премьерстве Георгия Гахария не было опубликовано около 1300 документов. Практику продолжил принявший бразды правления Ираклий Гарибашвили – за весь период его премьерства на сайте не было опубликовано ни одного нормативного документа кабмина. Сейчас на сайте размещено первое постановление за подписью нового премьера Ираклия Кобахидзе.

В оппозиции считают, что власти невыгодно публиковать документы, их которых следует, что приближенным к правящей партии лицам за бесценок передавалось государственное имущество.

Этому событию сегодня в «Лело» посвятили специальный брифинг, на котором один из лидеров партии Саба Буадзе дал оценку этому факту:

«Во-первых, необходимо опубликовать все правительственные указы, в том числе те, которые касаются искусственного занижения инвестиционных обязательств Иванишвили, все случаи передачи государственной собственности по символической цене людям, связанным с правящей партией, и прочее. Это хорошо зарекомендовавшая себя коррупционная практика, по которой правящая элита присваивала имущество».

Со своей стороны, в партии «За Грузию» заверяют, что во времена премьерства Георгия Гахария постановления не публиковались в связи с реконструкцией сайта правительства. Как сегодня заявил один из лидеров партии экс-премьера Михаил Даушвили, инициированная властью антикоррупционная компания не снимет с нынешнего премьера подозрений в коррупции.

«Сегодня «Мечта» пытается создать образ Кобахидзе, который будто чист, но когда мы говорим о коррупции Гарибашвили, то Кобахидзе в это время находился в другой планете? Он был здесь председателем партии, и участвовал во всех процессах, происходивших в стране. Вы когда-нибудь слышали хоть одно слово от Кобахидзе, что коррупция – это для него неприемлемо или что его партия застрахована от коррупционных рисков? Все эти деньги шли на предвыборные цели. Кто контролировал расходование денег в этих предвыборных целях? Я или Кобахидзе? «Грузинская мечта» точно знает, что коррупция – неприемлемая тема для наших граждан, поэтому изо всех сил пытается прикрыть коррупцию, но не может. Как бы нам ни доказывали, что Кобахидзе кристально чист, это просто ложь», – заявил Даушвили.

Имитация борьбы с коррупцией – так оценивает сокрытие важной документации член «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе. «Грузинская мечта» не будет публиковать эти документы, поскольку вскроются многие скандальные и коррупционные факты.

«Когда Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» говорят нам о борьбе с коррупцией, это фарс, потому что указы, по которым передавалось и фиксировалось имущество людей, земли, различное недвижимое или движимое имущество, скрыты. «Никогда «Грузинская мечта» не обнародует документы о том, что когда-то жене премьера Гарибашвили подарили лес, кому-то реку, кому-то кусок морского побережья. Им не нужно, чтобы коррупционные и скандальные факты были раскрыты», – говорит Ираклий Надирадзе.

Кроме этого, в оппозиции считают, что в работе созданного Антикоррупционного бюро имеются серьезные изъяны. В «Лело» заявили, что «Грузинская мечта» создала своего рода фиговый листок, не наделенный следственными функциями, а его председатель подчиняется лично премьеру.

Не в пользу новой службы говорит и тот факт, что глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили назначил своим советником бизнесмена Васила Баблуани, связанного с высшими чиновниками «Грузинской мечты» и родственниками Бидзины Иванишвили. Кроме того, он является крупнейшим жертвователем – вместе с деловыми партнерами он перечислил на счета правящей партии более полумиллиона лари.

Кроме того, как говорится в последнем отчете грузинского отделения Transparency International от 13 февраля, Васил Баблуани и его компании получили финансирование от государства, в частности от Фонда партнерства для двух проектов, в общей сложности около 700 тысяч долларов.

В целом, многие положения закона «об Антикоррупционном бюро» подвергались критике и со стороны Венецианской комиссии. В частности, согласно докладу комиссии от 19 декабря 2023 года, фундаментальной потребностью таких агентств является «независимость с достаточным уровнем структурной и оперативной автономии, а также институциональная и законодательная база, направленная на предотвращение политического или иного влияния».

В то же время в докладе отмечалось, что:

«Нынешняя институциональная структура не обеспечивает должной независимости бюро, а его полномочия по контролю за финансами политических партий, а также декларациями и активами высокопоставленных чиновников требуют дополнительных гарантий безопасности для агентства».

Антикоррупционное бюро приступило к работе с января нынешнего года, его возглавляет человек, назначаемый премьер-министром. Для сравнения: глава аудиторской службы утверждается парламентом.

В функции Антикоррупционного бюро входит контроль за заполнением деклараций об имуществе и проверка финансовой деятельности политических партий.

Укрепление независимости антикоррупционного ведомства и раскрытие коррупционных дел на высоком уровне – одна из рекомендаций Еврокомиссии. Однако функция расследования коррупционных преступлений остается в ведении Службы государственной безопасности и прокуратуры.

По оценке представителей профильных неправительственных организаций, без предоставления следственных полномочий Антикоррупционное бюро не сможет эффективно бороться с коррупцией на высшем уровне, что является одной из рекомендаций Еврокомиссии по вступлению Грузии в ЕС.

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