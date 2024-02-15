Зурабишвили потратила 48 тысяч лари на «запрещенные визиты» в Европу

На поездки для встреч с европейскими лидерами президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году потратила из личного бюджета 48 217 лари (17 тысяч евро). Это расходы, отраженные в декларации об имуществе грузинского лидера.

При этом заработная плата президента Грузии за 2023 год составила 84 221 лари. 55 275 лари она потратила на благотворительность.

По состоянию на 29 января, на банковских счетах было Саломе Зурабишвили было около 27 тысяч евро и 29 тысяч долларов.

В прошлом году, когда Грузия ждала получения статуса кандидата на членство в ЕС, правительство отказало президенту в официальных визитах. В заявлении, опубликованном 30 августа 2023 года, правительством пояснялось, что согласно Конституции страны «реализация внешней политики находится в компетенции правительства» и «президент Грузии осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях только с согласия правительства Грузии».

Тогда Саломе Зурабишвили заявила, что не будет использовать бюджетные ресурсы и полетит на встречи с лидерами других стран на собственные средства. Президент Грузии, в частности, встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После этого правящая «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента Саломе Зурабишвили. Конституционный суд постановил, что она нарушила Конституцию, однако парламентское большинство не смогло набрать в парламенте необходимые 100 голосов для завершения импичмента.

Визиты без согласования с правительством Зурабишвили продолжает и в текущем году. Она, в частности, примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.