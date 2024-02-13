Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности – и снова без санкции правительства. «Грузинская мечта» в ответ обвинила президента в том, что она работает на оппозицию. Впрочем, свои претензии президенту высказали сегодня и лидеров оппозиционного «Нацдвижения».

Напомним, что с прошлого года правительство Грузии не дает президенту своего согласия на зарубежные поездки. Однако, несмотря на то, что Конституционный суд счел нарушением Основного закона поездку президента в сентябре 2023 года в Берлин, Брюссель и Париж, она продолжает свою международную активность, не согласованную с правительством.

Как сообщили Радио Свобода в администрации президента, Саломе Зурабишвили получила официальное приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и намерена принять в ней участие, и добавили: президент не обращалась за разрешением правительства.

Власти отреагировали на очередной демарш резко, тем более что в Мюнхен не поедет премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Саломе Зурабишвили предстает в роли лидера радикальной оппозиции, облачившись в президентскую мантию, считает председатель фракции «Грузинская мечта» и исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

«Она в очередной раз нарушает конституцию и сеет радикализм. В то же время в оппозиционных СМИ задаются вопросом, почему премьер-министр не едет на Мюнхенскую конференцию. Он заявил, что его первый визит состоится в Брюссель, столицу Европы. Сейчас Саломе Зурабишвили создает ложный нарратив, который направлен против премьер-министра Грузии», – заключил политик.

В свою очередь, депутат Бека Давитулиани припомнил президенту и ее политический доклад в парламенте, и ее инициативу по созданию «Платформы единства ради Европы», для участия в которой приглашены все политические силы, разделяющие европейские ценности:

«В реальности Саломе Зурабишвили уже довольно давно не является президентом, что подтверждено судом. Но она продолжает эту вредную практику, что уже никого не удивляет. Возможно, она сплотит вокруг себя радикальную оппозицию, став неформальным главой объединенного штаба и задействует институт президента для ее поддержки. Потому что она априори знает, что выборы для оппозиции будут провальными, и никаких других возможностей, кроме дискредитации выборов, у нее не остается», – заявил депутат.

Напомним, Саломе Зурабишвили продолжает встречи с представителями различных политических сил в рамках формирования Платформы, с инициативой создания которой она выступила в своем ежегодном докладе в парламенте 6 февраля. Не проявили интереса к этой инициативе две крупнейшие партии Грузии – «Грузинская мечта» и «Нацдвижение». Сегодня генеральный секретарь последней Петре Цискаришвили заявил, что руководство партии готово обсуждать конкретный план действий, а не разговор ради разговора:

«До выборов осталось всего ничего, давайте двигаться дальше. Что мы собираемся делать – создавать политическую организацию? Собираемся участвовать в выборах? Какие политические группы будут объединены вокруг этой платформы? Собирается ли президент принять смелое политическое решение и помиловать Михаила Саакашвили, чтобы позволить третьему президенту присоединиться к предвыборной кампании? Давайте поговорим об этом в деловом ключе. Понятно, что мы все хотим присоединиться к Европе, мы давно определились, поэтому у нас нет времени на салонные встречи и чаепития», – сказал Цискаришвили.

Вместе с тем лидеры ЕНД на встрече с послами Евросоюза дали ясно понять, что кроме консолидации демократических сил они ждут от президента Зурабишвили не менее важного решения – помилования Михаила Саакашвили.

По мнению бывшего республиканца Давида Зурабишвили, президент в состоянии объединить электоральный фланг, который не будет голосовать ни за «Грузинскую мечту», ни за «Нацдвижение». Отсюда и открытый антагонизм с их стороны:

«Она может стать президентским кандидатом от оппозиции, если последняя победит. Она может рискнуть уйти в отставку накануне выборов и лично принять участие в избирательном процессе, потому что ей нечего будет терять, кроме собственных цепей. Если «Мечта» останется у власти, она ни при каких обстоятельствах не будет переизбрана президентом, поэтому не исключено, что она пойдет на такой риск, и ее участие в избирательной кампании в канун выборов окажется решающим – она призовет общественность прийти, чтобы спасти европейское будущее».

В целом, по словам аналитика, избирательная кампания под лозунгом «Мы – Европа» на самом деле может быть эффективной, если удастся сплотить воедино здоровые силы оппозиции. «Избиратели могут поверить в эту синергию, в то время как отдельные партии не могут дать им такого ощущения», – добавил аналитик в интервью изданию Palitranews.

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