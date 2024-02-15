С приближением начала парламентской кампании в Южной Осетии информационное агентство «Рес» публикует интервью с лидерами политических партий. На этой неделе журналист информагентства пообщался с председателем новой политической партии «Ирыстоны ног фаелтаер» Константином Плиевым. Целью партии ее лидер назвал «создание сильного безопасного государства со справедливой организацией общества свободных людей». Он высказался против снижения 7-процентного барьера для прохождения партий в парламент. При 3-процентном барьере, отметил Плиев, достаточно, чтобы за партию проголосовали только ее члены, и она будет в парламенте. «Касательно присутствия в парламенте множества политических сил мы против ничего не имеем, и, может, это даже будет выполнять функцию сдерживания при злоупотреблении властью, но это также может быть и следствием разрозненности общества», – говорит Плиев. Он высказался в пользу смешанной системы выборов, отметив, что она подходит югоосетинскому обществу. «Мажоритарная система дает возможность голосовать за конкретного представителя, а не за список из "энного" количества представителей по пропорциональной системе, где тебе еще могут подсунуть "кота в мешке". Поэтому, чтобы удовлетворить сторонников разных видов избирательной системы существует смешанный вариант, который применяется и у нас. Мы думаем, что она вполне удовлетворяет не только избирателей, но еще больше – самих кандидатов», – цитирует Плиева «Рес».

Какое отношение Министерство иностранных дел имеет к тому, что говорится для населения Грузии?

Блогер Алан Парастаев пишет о заявлении МИД республики в ответ на высказывание кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Кобахидзе о восстановлении территориальной целостности Грузии. Парастаев считает, что комментировать это министру иностранных дел Южной Осетии Ахсару Джиоеву не стоило. Для этого он называет несколько причин. «Джиоев начинает с того, что заявление кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Кобахидзе о мирном "возвращении" территорий Абхазии и Южной Осетии "рассчитаны на внутреннюю аудиторию". Ну раз так, то его можно прочитать и забыть. Какое отношение Министерство иностранных дел имеет к тому, что говорится для населения Грузии?» – задает вопрос Парастаев, и добавляет, что оставлять без реакции такие заявления тоже не стоит, но только если они делаются на международном уровне представителями высшего руководства Грузии. А выступление кандидата еще и на съезде партии – не событие уровня главы МИД, считает блогер.

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Из-за мелочных внутриполитических интриг в Южной Осетии ни второго, ни третьего фронта никто не откроет. И у России, и у Грузии, и у всякого другого государства есть свои интересы, которые они преследуют

Другой блогер, Сослан Джуссоев, пишет на своем телеграм-канале о меняющейся политической картине на Южном Кавказе. А именно, улучшение взаимоотношений между Грузией и Россией на фоне их ухудшения между Арменией и Россией. «На фоне Еревана отношения Москвы с Тбилиси можно назвать почти идиллическими. Не знаю, обратил ли кто внимание на то, что одним из первых заявлений нового грузинского премьера было обвинение Украины в попытках вовлечь Грузию в военный конфликт с Россией», – пишет Джуссоев и отмечает, что это еще раз подтверждает его слова о неактуальности вопроса «второго фронта», которую широко обсуждают в Южной Осетии. «Из-за мелочных внутриполитических интриг в Южной Осетии ни второго, ни третьего фронта никто не откроет. И у России, и у Грузии, и у всякого другого государства есть свои интересы, которые они преследуют», – напоминает блогер. Южной Осетии нужно заниматься тем же, но без сомнительных поводов. Вместо «мифического второго фронта» Джуссоев предлагает Южной Осетии подумать о других проблемах. Например, о том, что республика выпала не только из международного, но и из российского информационного пространства. Какие это несет угрозы и какие необходимы меры для исправления ситуации? Второй вопрос касается того, какие последствия для Южной Осетии может иметь вступление Грузии в ЕС?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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