«Убит Путиным». Реакция мирового сообщества на сообщение о смерти Навального

Сообщение о смерти в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального комментируют мировые лидеры, журналисты и общественные деятели.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель

«Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Во имя своих идеалов он пожертвовал собой. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Бойцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается».

Президент Европарламента Роберта Метсола

«Мир потерял бойца, чье мужество пройдет эхом через поколения. В ужасе от смерти лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия отняла у него свободу и жизнь, но не достоинство. Его борьба за демократию продолжается. Наши мысли с его женой и детьми».

Президент Украины Владимир Зеленский

«Путин всегда убивает. Он сам по себе и есть война. Он не остановится, его можно только остановить и только в сотрудничестве. Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный, очевидно, он убит Путиным, как и тысячи замученных из-за одного этого существа. Ему безразлично, кто погибнет, чтобы он сохранил свои позиции. И именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

«Это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия».

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

«Что бы вы ни думали об Алексее Навальном, как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям».

Президент Литвы Гитанас Науседа

«Алексей Навальный не умер в тюрьме, он был убит жестокостью Кремля и его целью любой ценой заставить оппозицию замолчать. Российский режим должен столкнуться с последствиями. Он должен быть привлечен к ответственности».

Журналист-расследователь Христо Грозев

«Сегодня Навальный в конце концов был убит Путиным».

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а «Россия должна ответить на серьезные вопросы».

«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала в телеграме официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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