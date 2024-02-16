Зурабишвили: смерть Навального — трагедия для всех защитников демократии

Грузинские политики комментируют сообщение о смерти российского политика Алексея Навального.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Смерть Алексея Навального — трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию».

Основатель оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия

«Политзаключенный Путина – Алексей Навальный умер в тюрьме. Я даже не могу вспомнить, когда и где подобное происходило в последний раз. Эта страна является наиболее комфортным партнером для нынешнего правительства».

Заместитель генерального секретаря «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили

«Это была не просто смерть, а очередное убийство, совершенное режимом Путина в отношении политического оппонента – Навального. Это должно стать мотивацией для всего цивилизованного мира усилить поддержку Украины, чтобы окончательно уничтожить эту империю зла».

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