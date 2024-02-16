Вчера президент Аслан Бжания принял участие в заседании коллегии Генеральной прокуратуры Абхазии, посвященной итогам работы надзорных органов за 2023 год, где с основным докладом выступил генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба. В таких заседаниях президент участвовал и раньше, но на этот раз его выступление там вызвало в обществе особо бурное обсуждение, так как в нем он не раз выходил на темы политики.

Вот несколько фрагментов из его выступления:

«Наше государство – это наш с вами общий дом, наш абхазский дом. Судьба бездомных незавидна. Вы наверняка знаете, как складывается судьба у тех народов, которые лишились своей государственности и своего дома. В последние годы происходит много событий по всему миру, которые носят фундаментальный характер и могут изменить контуры многих государств. В огромном количестве мест идут боевые действия. Нет такой республики, как Нагорно-Карабахская Республика, по факту ее нет. Она существовала 30 лет, даже чуть больше. Для чего я об этом говорю Я хочу ваше внимание акцентировать на самых важных вещах и отметить особенную роль Генеральной прокуратуры в плане укреплении нашей государственности… В нашей стране появились силы, которые бьют по взаимоотношениям с нашим практически единственным союзником». Я хотел бы напомнить слова Владислава Ардзинба: «В основе существования нашего абхазского государства – две силы. Это волеизъявление народа Абхазии и поддержка Российской Федерации». Кому-то это может нравиться, кому-то может не нравиться, но это является фактом. В последнее время участились случаи, причем они как-то синхронизируются. Если мы обсуждаем вопросы межгосударственных отношений с Российской Федерацией, здесь начинается определенная информационная атака. И вы хорошо об этом знаете. Это свидетельствует о скоординированной работе по дестабилизации обстановки в Абхазии, по разрушению нашей государственности».

Далее он перешел к примерам:

«Так получилось, что в нашем государстве с нами люди могут позволить себе говорить все, что угодно, и при этом оставаться ненаказанными. Приведу самый сильный пример, уважаемые прокуроры. Вот на площади сидит гражданин по фамилии Адлейба. И вчера он заявил о том, что руководство Абхазии получило 3 миллиарда рублей за то, что было ратифицировано соглашение между Абхазией и Россией о передаче комплекса зданий в Пицунде. Кто на это должен реагировать? Мои племянники, мои сыновья? Или племянники сидящих здесь руководителей и братья? Мы должны по такому пути идти? Или у нас есть компетентные органы, которые должны принимать решения для пресечения подобного рода преступлений и так далее... Это же наш с вами дом. А что мы позволяем публично обсуждать? Людей сводят с ума. Недавно выступает в СМИ экономист, так он себя считает, и говорит о том, что нам необходимо перейти на собственную денежную единицу. Это позволит решить огромное количество, видите ли, экономических проблем. Человек, который занимал высокие должности, по-моему, даже кандидат наук экономических. Но, слушайте, это, конечно, хорошо, иметь собственную денежную валюту, но к чему это проведет на современном этапе развития нашей экономики? Это приведет к развалу нашего государства в течение нескольких дней, 10-15. Мы вывозим, экспортируем миллиардов на 8, а завозим на 45. Эта денежная единица никем не будет признана. Европейским государствам, которые любят отдельные наши граждане, тем более. Скажите, пожалуйста, на эти разницы, на 35 миллиардов мы покупаем топливо, лекарства, одежду, хлеб, все необходимое. А это откуда будем брать? Их слушают, никто их не останавливает. Я имею в виду всю нашу правоохранительную систему в целом. И они оказывают управляемое воздействие на наших граждан. Это известная история. В советское время это называлось идеологическая диверсия. Стоит овладеть сознанием человека, и этот человек становится материальной силой в твоих руках, им можно управлять. И с этим сталкивается наше молодое абхазское государство. Особая миссия у людей, присутствующих в этой аудитории. Коль скоро вы надели на себя этот мундир… Там еще эмблема… Что там, щит. И что еще? Меч? Даже два меча? Не надо искать врагов где-то далеко за рубежом. Они могут быть везде. И каждый меч должен быть направлен на них».

В абхазском сегменте Фейсбука активнее всего взялись обсуждать вопрос о национальной валюте. Экономист Ахра Аристава написал:

«Для справки. Апсар – денежная единица Республики Абхазия, введенная Законом от 22 апреля 2008 № 2012-с-IV. В соответствии с законом монеты и банкноты являются платежным средством на всей территории Республики Абхазия. Каким образом правоохранительные органы должны заниматься экономистами, рассуждающими о национальной валюте, непонятно. Как все знают, эмиссия апсара в 2018 году была осуществлена на 500 млн. Страна не развалилась».

Общественно-политический деятель Ахра Бжания высказался так:

«Если бы даже не было никакого Закона, Президент не может осуждать стремление к развитию или созданию институтов, укрепляющих нашу страну. Это что, криминал – рассуждать о преимуществах национальной кредитно-валютной политики, возможности регулировать цены на внутреннем рынке, меньше зависеть от колебаний иностранных курсов, в конце концов демонстрировать символы независимой экономики? Осудить такое, тем более предложить преследовать, мог только человек внутренне не ощущающий себя гражданином суверенного государства. Именно это фундаментальное обстоятельство является причиной и других инициатив Президента: об иноагентах, об апартаментах, о Пицунде, об энергетике, а также полное игнорирование фактов давления на собственных граждан на границе».

Общественный деятель и блогер Астамур Какалия, с которым мы решили сегодня поговорить, тоже начал с темы валюты, напомнив, что тема эта в Абхазии обсуждается давно, еще задолго до появления апсара:

«Валюта, не подкрепленная товарной массой, не подкрепленная активами, нежизнеспособна. Всерьез считать, что мы в нашей экономической ситуации можем ввести в оборот национальную валюту – это напечатать фантики. Мы даже напечатать валюту сами не сможем, апсар печатается за границей».

Дискуссии на эту тему возникали у нас при всех президентах, но как за участие в них можно грозить какими-то карами, недоумевает Астамур. При этом сейчас произошла резкая политизация этого обсуждения – надо, мол, поддержать наших:

«Такое ощущение, что у нас постоянно идут выборы, и это делает дискуссию беспредметной. Если будет предметное обсуждение любого из пунктов – с аргументами, фактами, то все станет на свои места. Но они постоянно такой градус эмоционально-психованный поддерживают, такой пинг-понг друг с другом, что это отвечает интересам обоих лагерей в воздействии на их электораты – и чиновников. И тех, кто борется за то, чтобы стать чиновниками».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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