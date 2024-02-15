Внимание абхазского общества в последние дни привлек обмен письменными посланиями между ветеранской республиканской общественной организацией «Аруаа» и Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным.

В начале этого месяца председатель «Аруаа» Темур Гулия направил послу письмо, которое начиналось так:

«Уважаемый Михаил Александрович! Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, высоко ценим и дорожим дружественными и братскими отношениями между нашими странами. Благодарим Российскую Федерацию за поддержку и признание нашей государственности в августе 2008 года, а также постоянную помощь по всем направлениям социально-экономического развития Республики Абхазия. В то же время нас настораживают и возмущают некоторые процессы, которые происходят в последние месяцы, на границе (КПП «Псоу») Республики Абхазия с Российской Федерацией. Участившиеся задержания известных общественно-политических деятелей Республики Абхазия и их многочасовые допросы. Так, 3 февраля 2024 года при переходе границы Республики Абхазия с Российской Федерацией по реке Псоу беспричинно была задержана и допрашивалась более полутора часов Ходжаа Эмма Шотаевна, являющаяся известным журналистом Республики Абхазия, ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалером ордена «Ахьз-апша» III степени, награжденная медалью «За отвагу». Данный факт вызывает у нас крайнее возмущение и негодование, так как поведение специальных служб Российской Федерации нам не понятны, считаем его предвзятым и необоснованным. Нарушение прав граждан Республики Абхазия и Российской Федерации недопустимы и это наносит вред нашим братским отношениям. Мы выражаем надежду на Вашу компетентность в решении данного вопроса и соответствующую реакцию на данные действия специализированных служб Российской Федерации».

В том же письме затронута и другая тема – решение правительства Российской Федерации, принятое в декабре 2023 года, о передаче компании «Роснефть-Абхазия» монопольного права ввозить нефтепродукты в Республику Абхазия, которое привело к кризису на топливном рынке, нечестной конкуренции и большим очередям на АЗС. В письме также подчеркивалось, что «Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа», как и вся Республика Абхазия, поддерживает Российскую Федерацию в проведении Специальной военной операции на территории Украины. Мы отправляем гуманитарную помощь для бойцов СВО, некоторые члены Высшего Совета РОО «Аруаа» с первых дней добровольцами сражаются в рядах защитников Донбасса, как и многие наши граждане. Все это говорит о братстве и дружбе наших народов».

Письмо заканчивалось выражением надежды, что «с Вашей помощью ситуация на границе между дружественными государствами по реке Псоу вернется в прежний режим, а экономические ошибки, принятые не без участия чиновников Республики Абхазия, будут исправлены».

Вчера Михаил Шургалин ответил на письмо Темура Гулия:

«Посольство высоко ценит вклад возглавляемой Вами организации в развитие союзнических отношений между Абхазией и Россией, а также в патриотическое воспитание молодежи. Мы искренне благодарим Вас за последовательную поддержку специальной военной операции, оказание гуманитарной помощи военнослужащим, в том числе добровольцам из Абхазии, которые встали на защиту Донбасса еще в 2014 году. Вместе с тем, по нашему мнению, упомянутые в Вашем письме термины («задержания», «многочасовые допросы») искажают суть вопроса. Для подтверждения фактов якобы «предвзятого и необоснованного» отношения к Э.Ш. Ходжаа со стороны «сотрудников специальных служб» были бы признательны за направление в наш адрес ее юридически выверенных и детализированных показаний, относительно всех обстоятельств случившегося с ней 03 февраля 2024 года, Э.Ш. Ходжаа также должна в полной мере осознавать ответственность за клевету.

Сообщаем также, что Посольство пристально следит за ходом реализации принятого Правительством России решения о наделении с 16 декабря 2023 года ПАО «НК Роснефть» исключительным правом на экспорт топлива в Абхазию. Соответствующие оценки уже доводились нами до абхазских органов власти. В этом контексте хотели бы также отметить, что постановление одновременно накладывает на ПАО «НК Роснефть» особую ответственность по обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов в Абхазию».

Некоторые комментаторы, реагируя только на ответ посла, упрекали его в том, что он сузил разговор до Эммы Ходжаа, в то время как в обществе в последние дни активно обсуждалось немало подобных эпизодов на границе с другими известными в обществе, но весьма разными людьми, и это уже свидетельствует не о единичном случае, а о некоей тенденции, на что отвечать послу требовалось бы уже иначе. Другие комментаторы возражали им, что те то ли забыли, то ли вообще не читали само письмо председателя «Аруаа», где разговор был сужен до эпизода с Ходжаа. А посол отвечал именно на то письмо.

Сегодня мы обратились к общественному деятелю Нугзару Агрба, и он высказал об этой переписке такое свое мнение:

«Вот этот ответ – урок для нас, для абхазов, что ко всему надо подходить юридически выверено, чтоб комар носа не подточил. Понимаешь, мы же привыкли, что это наш брат, это наш сосед, и так, с бухты-барахты… То есть если ты сказал «а», то должен уметь сказать и «б». Юридически надо быть более подкованными. Ты понимаешь, здесь что, здесь ответ очень хитрый посла... Мы должны понять, и с этим нам пора так работать, на международном уровне, понимать, что это посол российского государства. В данном случае, когда «Аруаа» готовила письмо, надо было юристов посадить или с юристами проконсультироваться».

Конечно, ветераны получили отписку, считает Агрба, но в то же время:

«Посол на его месте правильно поступил. Другое дело, что мы к послу относимся просто как к старшему брату, и ветераны надеялись, что он пожурит пограничников. Но не получается так».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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