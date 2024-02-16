После смерти Навального россияне вышли на протестные акции в Грузии

Проживающие в Грузии россияне собрались на протестную акцию у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Сегодняшний митинг можно назвать одним из самых масштабных из тех, что проводились у здания бывшего российского посольства за последние годы. Участники организовали сбор за несколько часов через социальные сети.

Десятки людей принесли к секции интересов фото Навального и плакаты с надписями «Путин – убийца».

Изначально акция была анонсирована как молчаливый протест, но спустя некоторое время собравшиеся начали скандировать: «Навальный», «Мир – Украине, свободу – России», «Не сдавайтесь», «Путина в ШИЗО» и другие.

Протестная акция также проходит в Батуми, где россияне собрались у Алфавитной башни.

Алексей Навальный, долгое время считавшийся самым значимым политическим оппонентом президента России Владимира Путина, умер в тюрьме в пятницу, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). 47-летний Навальный содержался в колонии строгого режима на Ямале за полярным кругом. Утверждается, что после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии реанимировать его не удалось.

Смерть оппозиционера произошла за месяц до президентских выборов, на которых Путин намерен продлить более чем 20-тилетнее правление и укрепить свою власть.

Европейские лидеры поспешили намекнуть на причастность Путина к смерти Навального.