«16.02.2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание» - это сообщение, за которым последовала новость о смерти главного российского оппозиционера, всколыхнула мир. Люди, в том числе в России, несут цветы, выходят на одиночные пикеты и присоединяются к акциям протеста, а политики соглашаются в одном – ответственность за смерть Алексея Навального, какой бы ни была причина, лежит на российских властях и лично на Владимире Путине. Противники же режима уверены: глава Кремля открыл двери в «смертную казнь» для несогласных.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный скончался в исправительной колонии №3 - информация, распространенная Управлением ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу вызвала мощнейший резонанс во всем мире. Супруга Алексея – Юлия Навальная, находившаяся в это время в Мюнхене на Конференции по безопасности, обратилась к собравшимся. По ее словам, верить официальным российским источникам сложно, но если это правда, то режим Владимира Путина должен ответить:

«Вы, наверное, все видели, какие ужасные новости пришли сегодня. Я долго думала, выйти ли мне сюда или сразу полететь к детям. Но потом я задумалась о том, что сделал бы на моем месте Алексей. И я уверена, он был бы здесь, он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из правительственных источников в России, потому что в течение многих лет – и вы все это знаете – мы не можем верить Путину и правительству Путина. Оно всегда лжет. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут – за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей, с моим мужем – ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать мировое сообщество, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло».

На данный момент точной информации о том, что послужило причиной смерти оппозиционного политика, нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает дождаться заключения медицинской комиссии:

«Насколько мы знаем, сейчас со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее. Тут не требуется каких-то поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется».

Распространившуюся информацию о том, что у Навального оторвался тромб, Песков прокомментировал коротко:

«Я не знаю, я не знаю, это должны медики как-то выяснить».

Сам Владимир Путин, в тот момент, когда пришла новость о смерти Навального, инспектировал промышленные объекты в Челябинске. Комментариев с его стороны не последовало.

Тем не менее, сам факт внезапной смерти в тюрьме главного оппонента российского президента многие в мире восприняли не иначе как «убийство». Так президент Латвии Эдгарс Ринкевичус одним из первых опубликовал в социальной сети Х комментарий, в котором прямо обвинил в произошедшем Кремль:

«Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям».

Подобной версии придерживается подавляющее большинство западных политиков. Свои соболезнования семье Алексея Навального и уверенность в том, что в смерти политика виновен именно Кремль, высказали президент ЕС Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и многие другие.

Так, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, что бы ни было фактической причиной смерти главного российского оппозиционера, виноват в этом режим, установленный в стране Владимиром Путиным. И сегодня любой, кто выступает против главы Кремля, находится в опасности:

«Я встречался с г-ном Навальным здесь, в Берлине, когда он был в Германии, пытаясь оправиться от отравления, и я также говорил ему о том большом мужестве, которое потребовалось, чтобы вернуться в страну. И за это мужество он, наверное, поплатился жизнью. Но мы теперь точно знаем, что это за режим. Любой, кто поднимает голос, кто выступает за демократию, должен опасаться за свою безопасность и свою жизнь. И именно поэтому мы все очень подавлены. Мы сочувствуем семье, жене и ребенку, всем родственникам и друзьям. Это ужасно и это также является признаком того, как изменилась Россия. Это больше не демократия, и стала такой уже давно».

Соратники Навального уверены: если даже будет названа «естественная причина» смерти, то не вызывает сомнений то, что этому послужили условия, в которых содержался оппозиционный политик. Так, весной 2021 года Навальному, только что попавшему в колонию ИК-2 Владимирской области, не давали нормально спать. Его признали «склонным к побегу» и поставили на профилактический учет. Поэтому ночью каждый час сотрудник ФСИН светил ему в лицо фонариком и громко отчитывался, что заключенный на месте. Политик из-за этого даже судился с колонией. А в марте того же года объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врача. Навальный тогда жаловался на сильные боли в спине и онемение ноги. После того, как состояние его здоровья сильно ухудшилось, врача все же пустили. Плюс ко всему за минимальные провинности Навальный неизменно оказывался в штрафном изоляторе, в том числе будучи больным. К тому же за полгода до того, как сесть в тюрьму, политик пережил отравление «Новичком» и несколько месяцев восстанавливался в берлинской клинике «Шарите».

В Вашингтоне считают, что смерть Навального в колонии подчеркивает гниль системы, построенной Владимиром Путиным.

«Прежде всего, если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем его жене и семье. Помимо этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, призвал мировое сообщество положить конец режиму Путина:

«Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное».

В том, что ответить за смерть Навального должен именно Владимир Путин, уверен и глава британского МИДа Дэвид Кэмерон:

«Нам должно быть ясно, что здесь произошло. Путинская Россия посадила его в тюрьму, сфабриковала против него обвинения, отравила, отправила в арктическую колонию, а теперь он трагически погиб. И мы должны привлечь Путина к ответственности за это. И ни у кого не должно быть никаких сомнений в ужасной природе путинского режима в России после того, что только что произошло».

В самой России реакции на сообщения о смерти Алексея Навального противоречивые. Опрос россиян показал: часть обывателей ожидала такого развития событий, другая не верит в причастность к смерти оппозиционера руководства страны, а третьи не скрывают радости.

«Вообще да, ожидаемо, наверно. Ну, потому что по новостям передавали вообще, что его там в каких-то таких неблагоприятных для жизни условиях содержат».

«Оторвался тромб, мы вот только сейчас увидели в интернете. Но ничего такого, так сказать, он такой же человек, как и все. Ну я не знаю, если бы он не был настолько популярен, что называется… и то, в общем, я скажу, что популярность такая одиозная. Ну умер, что делать… Но я не думаю, что кто-то приложил какую-то руку. Абсолютно».

«Я считаю, что с противниками нашей страны надо расправляться. Чем скорее, тем лучше. Слава нашему как бы миру, свободе и нашему президенту».

Тем не менее, в российских городах люди уже начали приносить цветы к памятникам жертв политических репрессий. Некоторые выходят на одиночные пикеты. Сообщается, что в Мурманске задержана девушка, которая вышла с плакатом «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова».

Акции протеста проходят Литве, Эстонии, Латвии, Великобритании, Франции, Сербии, Норвегии, Чехии, Испании, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, а также в Армении и Грузии. К слову, единственным представителем официального Тбилиси, откликнувшимся на новость о смерти российского оппозиционера, стала президент Саломе Зурабишвили.

«Смерть Алексея Навального – трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию», – написала президент в социальной сети Х.

Так или иначе, гибель Алексея Навального в тюрьме многие считают «точкой невозврата» для современной России. Как выразился еще один оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков, смерть Навального – это «открытие ворот в смертную казнь для политзаключенных. А потом – и для всех».

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