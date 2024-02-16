На турецком сейнере у берегов Абхазии скончались три человека

Три человека с турецкого рыболовецкого судна скончались и их тела доставлены в морг Гагрской ЦРБ, сообщает пресс-служба Минздрава самопровозглашенной республики Абхазия.

16 февраля в реанимационное отделение Гагрской центральной районной больницы были доставлены четверо иностранных граждан с турецкого сейнера с признаками сильного отравления. Трое поступивших пациентов подключены к кислороду, один находится на искусственной вентиляции легких. Состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Реанимационное отделение обеспечено необходимыми медикаментами для оказания помощи пациентам.

Как сообщил «Апсныпресс» заместитель главы администрации Пицунды Даут Вардания, судно пришвартовалось к причалу курорта Пицунда. С него спустились рыбаки и на самодельных носилках вынесли трех человек без сознания.

«Было трудно понять, что с ними произошло. Они не говорили по-русски. Предположили, что они отравились ядовитым газом, который выделяет рыба. Пострадавших доставили в Гагрскую больницу», – сказал Вардания.