Ушел из жизни грузинский спортсмен Леван Тедиашвили

Двукратный чемпион олимпийских игр по вольной борьбе, многократный чемпион мира и Европы Леван Тедиашвили скончался в возрасте 75 лет.

«Ушла легенда. Скончался Леван Тедиашвили», - говорится в сообщении Национальной федерации борьбы Грузии в Facebook.

СМИ пишут, что он скончался после продолжительной болезни, передает агентство «Новости-Грузия».

Тедиашвили родился 15 марта 1948 года. За свою карьеру он дважды становился победителем Олимпиады – на Играх в Мюнхене 1972 года и в Монреале в 1976 году. Он был единственным борцом, завоевавшим золотые медали олимпиад, мировых и континентальных первенств в трех разных весовых категориях - до 82, 90 и 100 кг.

По результатам опроса, организованного Ассоциацией спортивных журналистов, Тедиашвили был признан одним из лучших грузинских спортсменов XX века.

Он награжден орденом имени Вахтанга Горгасли. В 2003 году ему было присвоено звание почетного гражданина Тбилиси. С 2005 года входит в Зал славы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA).

Помимо спортивной карьеры, Тедиашвили пробовал себя в качестве актера. Он исполнил одну из главных ролей в фильме Георгия Шенгелая «Хареба и Гоги» (1987). Тедиашвили также сыграл главную роль в картине «Брайтон 4» режиссера Левана Когуашвили, которую в 2021 году Грузия выдвинула на «Оскар».