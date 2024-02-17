Саломе Зурабишвили встретилась с Урсулой фон дер Ляйен

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.

Саломе Зурабишвили лично поблагодарила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за четкое заявление Еврокомиссии относительно поддержки и рекомендаций, данных Грузии как стране-кандидату, сообщают в администрации.

60-я Мюнхенская конференция открылась 16 февраля и завершится 18-го. Помимо президента Грузии, в ней участвует министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.

На Мюнхенской конференции по безопасности, являющейся ведущим в мире форумом для обсуждения тем международной безопасности, президент Грузии выступит с речью на панели «Более глубокий, широкий и дееспособный Европейский союз», пишет SOVA.