10-я победа - Мераб Двалишвили победил американца Генри Сехудо

Грузинский боец UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат) Мераб Двалишвили победил американца Генри Сехудо. Это 10-я победа Двалишвили. Ему потребовалось 3 раунда, чтобы победить бывшего чемпиона, сообщает SOVA.

У себя в соцсети Мераб написал: «Спасибо всем — победа наша!»

Мераб Двалишвили победил уже третьего бывшего чемпиона UFC в лице Сехудо. Ранее он поверг Жозе Альдо и Питера Яна.

Двалишвили поздравил основатель Facebook Марк Цукерберг, который присутствовал на бою.

Отметим, что Ultimate Fighting Championship - международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. Она принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor.