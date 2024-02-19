Новый премьер Грузии отправился с первым визитом в Брюссель

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в свой первый визит в должности главы правительства в Брюссель. По информации пресс-службы грузинского правительства, запланированы двусторонние встречи в ЕС и НАТО.

Кобахидзе, в частности, примет участие в восьмом заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС, по итогам которого состоится пресс-конференция главы правительства Грузии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели.

В рамках визита Кобахидзе проведет встречу с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.

Премьер-министр отбыл в Брюссель вместе с правительственной делегацией. В нее вошли первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, глава МИД Илья Дарчиашвили и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани.