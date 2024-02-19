Саломе Зурабишвили ожидает вмешательства России в парламентские выборы, которые пройдут в Грузии в октябре текущего года. Об этом президент Грузии заявила в интервью DW.

«Мы ближе, мы гораздо лучше известны российским службам. В каком-то смысле им легче вмешиваться в дела Грузии, потому что это известная для них площадка. В то же время грузинский народ хорошо знаком с советской пропагандой, которая мало чем отличается от сегодняшней российской. Так что, возможно, их устойчивость немного выше, но мы будем подвержены риску. И в этом году мы будем более подвержены риску, потому что в октябре пройдут парламентские выборы. Поэтому я уверена, что мы можем ожидать много вмешательства. Гибридная война ведется против Грузии», – сказала она.

Зурабишвили при этом не думает, что что-то может измениться во взаимоотношениях между Грузией и Россией.

«Единственное, что может изменить ситуацию, это уход России со всех оккупированных ею территорий, будь то Украина или Грузия. Это – будущее европейской безопасности, а не страна, которая находится рядом с Европой и оккупирует независимые страны и территории», – отметила грузинский лидер.

Кроме того, Зурабишвили ответила на вопрос о «политических битвах» в Грузии. В частности, она прокомментировала позицию правительства, не выдающего ей разрешения на зарубежные поездки.

«Как и в любой стране, здесь ведутся внутренние политические баталии. Но что очень важно знать за пределами Грузии, так это то, что это (европейское будущее страны – ред.) полностью согласовано с грузинским народом. И так было на протяжении последних 30 лет. С момента обретения независимости грузинский народ поддерживает грузинский путь. Грузинский путь в Европу. И это никогда не менялось. Ни тогда, когда Грузия была оккупирована, захвачена. И это не изменится в будущем, потому что это единственная перспектива, которая действительно существует для этой страны», – сказала она.

Отвечая на вопрос о встрече в Мюнхене с президентом Украины Владимиром Зеленским, она заявила:

«Я здесь только для того, чтобы выразить свою поддержку и солидарность грузинского народа. В этом может убедиться каждый, кто приедет в Грузию и увидит множество украинских флагов по всему Тбилиси. Поэтому я хочу выразить свою солидарность. Больше я ничего не могу сделать. Но я думаю, что в этот раз это важно, потому что мы являемся частью трио, ассоциированного трио стран-кандидатов. И что самое важное, мы вместе с Молдовой – три страны, которым нужна безопасность на Черном море».

Говоря о поддержке Киева, она сказала, что со стороны НАТО и ЕС в отношении Украины до сих пор нет «должной массовой поддержки, всеобъемлющей солидарности».

«Как грузинка, я понимаю важность той битвы, которую ведет Украина за остальную Европу. Мы видели, что бывает, когда страны захватывает Россия. Это случилось с нами трижды за последние два столетия. Когда поддержка недостаточная, когда реакция недостаточная. Тогда Россия, если ее не остановить, продолжает», – отметила она.

Зурабишвили надеется, что в США в ближайшее время одобрят решение о выделении помощи Украине.

«Я думаю, Европа приняла правильное решение всего несколько дней назад, выделив 50 миллиардов долларов на поддержку Украины. И я думаю, что то, что это было достигнуто, является большим достижением для всей Европы, чтобы показать, что она настроена решительно. То же самое ожидается и от американского конгресса. И я уверена, что это рано или поздно произойдет, хотя время здесь играет решающую роль, и чем быстрее это произойдет, тем лучше», – добавила она.