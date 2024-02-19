Абхазские общественные организации обратились к главе АГТРК

Комитет по защите суверенитета Абхазии, общественные организации «Ахьаца», «Союз ветеранов и молодежи Абхазии» и «Асаркьал» обратились к генеральному директору Абхазской государственной телерадиокомпании Ирине Агрба.

Представители общественности и оппозиционных сил призывают провести серию прямых эфиров по двум «актуальным и значимым вопросам».

Речь идет о законопроекте об «иноагентах», внесенном в парламент самопровозглашенной республики, а также о ноте российского МИДа, полученной абхазской стороной в связи с госдачей в Пицунде.

«Первый вопрос касается планов властей по принятию закона «об иноагентах». Эта инициатива вызывает серьезные опасения и дебаты среди граждан, поскольку окажет значительное влияние на свободу слова и независимость СМИ в нашей стране, внесет раскол в обществе, затрагивает без преувеличения тысячи наших граждан.

Второй вопрос связан с недавно ратифицированным соглашением по Пицунде и последующей скрытой властями нотой МИД России в адрес МИД Абхазии. Это событие имеет колоссальное значение для будущего наших межгосударственных отношений и заслуживает открытого и прозрачного обсуждения», – сказано в обращении.

Авторы обращения считают, что прозрачность решений, принимаемых властями, крайне необходима для поддержания и укрепления имиджа Абхазии как «надежного партнера, «особенно в контексте взаимоотношений с Российской Федерацией».

«Мы уверены, что отрытое обсуждение судьбоносных вопросов на национальном телевидении поможет обеспечить более глубокое понимание и принятие критически важных решений для будущего нашей страны», – говорится в обращении.