Иналу Ардзинба направили депутатский запрос в связи с нотой МИД РФ

Депутат абхазского парламента, оппозиционер Эрик Рштуни направил письмо главе МИД самопровозглашенной республики Иналу Ардзинба с просьбой предоставить ему копию дипломатической ноты, полученной из Москвы.

Как сообщалось ранее, нота связана с ратификацией абхазским парламентом соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Предположительно, Москва недовольна поправками, запрещающими передачу объекта третьим лицам.

Ранее оппозиционные силы – партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии», общественные организации «Аруаа», «Абхазское народное движение» и «Наша столица» – потребовали опубликовать указанную ноту.

Напомним, что абхазский парламент 27 декабря 2023 года, ранним утром, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдачи «Пицунда». Депутаты утвердили и запрет на передачу объектов, земельных участков, участков акватории, построенных зданий и сооружений третьим лицам. Кроме того, установлен запрет на передачу объектов и участков в случае денонсации соглашения. Часть оппозиции, учитывая данные меры, поддержала принятие документа.

Депутат Эрик Рштуни в голосовании участия не принимал.