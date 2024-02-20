Лукашенко считает, что Молдову, Грузию и Сербию будут «втягивать» в НАТО

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко заявил, что «аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать».

«Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений», – сказал он на совещании с руководителями госорганов нацбезопасности.

Кроме того, Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности третьей мировой войны, передает «Белта».

«Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины», – добавил Александр Лукашенко.

Он также заявил, что страна усиливает свой военно-технический потенциал. В частности, на вооружение Беларуси поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М».